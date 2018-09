Vil ta Resett inn i varmen

Innenriks

Lurås bekreftet tidligere denne uken at han har søkt medlemskap i Redaktørforeningen, blant annet for å forsøke å «påvirke medlemmene der i riktig retning», skriver Vårt Land.

I mars besluttet Presseforbundet å utelukke Resett og flere andre medier fra klageordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU), for på den måten å sikre at medier som påklages, har forpliktet seg til Vær varsom-plakaten (VVP). Lurås hevder at Resett følger VVP, men ble i februar felt på fire punkter for sin omtale av en demonstrasjon på Gjøvik.

Leder i Redaktørforeningen Harald Stanghelle vil ikke kommentere Lurås' søknad overfor Vårt Land, men sier på generelt grunnlag at foreningen ikke vurderer den enkelte redaktørs meninger, men hvordan redaktørgjerningen utøves, altså at den bygger på VVP og Redaktørplakaten.

Blant dem som håper Lurås får sin søknad godkjent, er professor Steen Steensen, leder ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.

– Da vet man hvilke premisser man skal legge til grunn hvis man går inn i diskusjoner med Lurås som redaktør, og hvilke premisser man skal vurdere Resett ut fra, sier han til Vårt Land.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet opplyser til avisen at dersom søknaden godkjennes, vil Resett igjen kunne omfattes av klageordningen.

(NTB)