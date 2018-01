Innenriks

Arbeiderpartiet og KrF vil forhindre nordmenn fra å spille hos utenlandske gamblingselskaper på internett. Derfor vil de to partiene blokkere nettsidene til nettspillene .

– Det finnes ingen grunn til at et ulovlig tilbud skal være så lett tilgjengelig som de utenlandske pengespillene er i dag, sa Geir Jørgen Bekkevold i KrF til ANB tidligere i dag.

Nå protesterer nettselskapenes organisasjon IKT Norge på ideen. Den virker ikke, hevder nemlig direktør Torgeir Waterhouse.

– De som har lyst kommer seg lett forbi hindrene vi som demokrati kan ta i bruk. Skal du virkelig hindre folk må du ta i bruk løsninger som Kina og Iran bruker, sier Waterhouse til Dagsavisen.

Han mener at en vanlig nett-sperre, tilsvarende den som er i bruk mot overgrepsmateriale på nett, lett blir omgått av alle som prøver.

– Det er som å henge et skilt på bussen om at det ikke er lov å ha beina på setet, sier han.

– Det fungerer omtrent som en holdningskampanje, Det funker bare for de som vil høre på.

– Men er det skadelig å lage en sperre, eller bare virker det ikke?

– Det er to problemer. En er at man påfører kostnader på aktører som ikke har noe med nettgambling å gjøre. Det andre er at dette er å innføre feil i systemet. Du lurer sikkerhetsmekanismene til å tro at det er noe som foregår som ikke skal foregå, sier han.

– Det er en halvdirty quickfix. Du burde egentlig ikke bruke den. Og det løser ikke problemene med nettgambling, sier Waterhouse til Dagsavisen.