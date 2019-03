– Vi er inspirert av de unge muslimene som dannet fredsring rundt synagogen i Oslo i 2015, og bildet – som gikk viralt – av Andrew Graystone fra Manchester, som nylig stilte seg opp ved sin lokale moské med en plakat der det sto: «Dere er mine venner. Jeg vil passe på mens dere ber.» Nå oppfordrer vi flest mulig til å møte opp ved moskeene i Drammen i morgen, for å støtte våre muslimske venner og vise at vi passer på, sier Ivar Flaten, prest og styreleder for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL).

Han påpeker at dette ikke skal være noen form for borgervern, men en symbolsk handling for å demme opp mot hat og redsel.

Bryr oss

DOTL, som har medlemmer fra 25 forskjellige trossamfunn, var også blant de første til å lage en minnemarkering etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Allerede 24. juli tente de, og drammensere i hopetall, lys på Ypsilon, før den interreligiøse markeringen endte opp på Bragernes Torg.

– Nå, etter de fryktelige handlingene på New Zealand 15. mars, der 50 muslimer ble drept i to moskeer, kommer så mye av det som skjedde i 2011 opp igjen. Denne gangen er det muslimene som gruppe som er rammet spesifikt, og vi må stå opp for dem og vise at vi bryr oss, fastslår Flaten.

Mye redsel

– Vi er redde. Det er så mye hat mot muslimer i det norske samfunnet nå, at noe lignende det som hendte på New Zealand egentlig kan skje hvor som helst og når som helst, mener Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud Innvandrerråd.

Hun og familien går til en moské i Oslo, og Rizvi kjenner til at det rett som det er kommer inn trusler dit – og at det er innført flere nye sikkerhetstiltak i dagene etter 15. mars.

– Norske muslimer er en del av Norge – vi er nordmenn, men regjeringen tar ikke vår redsel, eller muslimhatet, på alvor. Derfor betyr dette som Ivar Flaten setter i gang veldig mye. Det er en god og sterk handling, som viser at noen bryr seg, sier Rizvi.

Hun forteller at også Innvandrerrådet har planer om et eget arrangement i kjølvannet av terroren i Christchurch.

– 31. mars inviterer vi politikere og religiøse ledere til debatt i den tyrkiske moskeen på Bragernes. Vi mener det må lages en handlingsplan mot hat – og ber politikerne ta affære.

Mustafa Gezen, nestleder i Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen, bekrefter at også deres medlemmer er dypt berørte av hendelsene 15. mars.

– Det er viktig at både myndigheter og vi som samfunn tar trusselen fra høyreekstremistene på alvor. Derfor setter vi stor pris på initiativet fra Flaten og DOTL – at folk vil vise solidaritet og holde symbolsk vakt utenfor moskeen mens vi ber fredagsbønn, sier Gezen.

Ivar Flaten råder alle som vil være med på «Trygg i bønn»-arrangementet fredag til å se på DOTLs hjemmesider for oppmøtetid. Fredagsbønnen starter til forskjellige tider fra moské til moské.