– Vi jobber nå med å få satt opp et webbasert rapporteringssystem for hvaler som strander. Flere andre land har allerede slike systemer, men her til lands vet vi egentlig ikke hvor mange hvaler som blir funnet døde langs kysten vår, opplyser seniorforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet til Dagsavisen.

– Hva ønsker dere å oppnå med et slikt rapporteringssystem?

– Det vil gi oss muligheten til å følge med på miljøtilstanden i våre havområder, særlig når det gjelder virusutbrudd og giftalgeoppblomstring. På lang sikt vil vi også kunne se effekten av klimaendringene og om de fører til et innsig andre arter fra områder med varmere vann, slik som delfiner, svarer Bjørge.

– Militære øvelser

Også i år har flere lokalaviser, blant annet Tidens Krav, Vesteraalen og Finnmarken, skrevet om funn av døde hvaler i fjæresteinene. Ofte er det slik Havforskningsinstituttet blir kjent med disse strandingene i dag.

– Det hender også at folk tar direkte kontakt med oss. I forrige uke var det en kar i Midt-Norge som oppdaget tre narhvaler, og det er spesielt så langt sør, forteller Bjørge.

– Hvorfor blir det funnet døde, strandede hvaler langs kysten vår?

– Det er sånn at både hvaler, seler og andre arter har tilhold langs kysten vår. En del av hvalene er gamle individer som dør naturlig. Hvis det danner seg gass i tarmene, flyter de og driver i land, fordi vi har mye pålandsvind. Virus og giftalgeoppblomstring kan også føre til færre sjøpattedyr. Mellom 1988 og 2002 ble det funnet døde steinkobber fra Hvaler til Lindesnes på grunn av en virusepidemi, svarer Bjørge.

– Dyptdykkende nebbhvaler har en tendens til å strande etter militære marine øvelser hvor det brukes lav- og midtfrekvente sonarer, fortsetter han.

– Antallet skjøt i været

Mistanken om at bruk av militære sonarer kunne føre til at hvaler strandet, oppstod på 1990-tallet etter flere massestrandinger av nebbhval i Middelhavet, ifølge en nylig publisert artikkel på nettstedet Titan.no, ved Universitetet i Oslo.

– Mistanken ble ikke mindre i løpet av sommeren og høsten 2018, da antallet strandinger av gåsenebbhval, nebbhval og nordspisshval i Nordøst-Atlanteren plutselig skjøt i været over en periode på noen måneder, sier forsker Rune Roland Hansen ved Institutt for biovitenskap til Titan.no.

I Skottland fløt over 70 dyr i land i løpet av et par uker, og på Island og Jan Mayen ble det funnet 10-20 dyr i løpet av to måneder.

– Man kan tenke seg at sonarene skremmer nebbhvalene slik at de flykter opp på land, eller at hvalene får dykkersyke i løpet av flukten og dør til havs før de skylles i land, fortsetter Hansen.

Undersøkelser som han har vært med på i området ved Jan Mayen, viser at nebbhvaler reagerer mye kraftigere på sonarlyder enn tidligere kjent.

Dykket til 1.700 m

– Den mest ekstreme fluktresponsen vi observerte var en nebbhval som dykket helt ned til 1.700 meter og ventet i 130 minutter før den kom opp igjen for å puste, forteller Hansen videre til Titan.no.

Under en forskerkonferanse i oktober vil Havforskningsinstituttet legge fram et dokument vedrørende det planlagte rapporteringssystemet for hvaler som strander.

– Jeg mener vi må etablere et slikt system, men dette har jo også en økonomisk side. Derfor trenger vi en webbasert portal som krever lite vedlikehold, forteller Bjørge.

– Hvordan er bestandene av ulike hvalarter utenfor kysten vår?

– De fleste bestandene er stabile eller økende. Både finnhval og knølhval er i en gjenvekstfase og gledelig nok ser også blåhval til å være på vei opp igjen. Niser har vi relativt gode tall på siden 1994, og det er om lag en tredels million individer av dem i Nordsjøen. Vågehvalen er det om lag 100.000 av, mens andre storhvaler er langt mer fåtallige. Det er noen få tusen av finnhval og knølhval, svarer Bjørge.