Vil ha strandtilsyn

– Det hadde åpenbart vært en stor fordel å ha regelmessige kontroller, helst årlige, av strandsonen, sier Nævra til Dagsavisen.

– Dette er en fordel for begge parter, både for utbygger og kommunen. For utbygger vil dette kunne bety at kostnadene med å rive ulovlig oppført bygning eller brygge kan bli mye mindre, fordi det oppdages tidligere. Det er selvsagt også en fordel for kommunen som dermed slipper tung saksbehandling og kanskje rettssak. At det også er bra for naturen og for allmennhetens tilgang til strandsonen sier seg selv, fortsetter Nævra.

– Er ikke godt nok

I en rekke artikler har Dagsavisen omtalt ulike sider ved strandsonen, hvor det i utgangspunktet er et generelt byggeforbud. Torsdag kunne Dagsavisen fortelle om Vestby og Hurum kommuner, som gjennom kontrollprosjekter har avdekket hundrevis av ulovlig oppførte bygg, brygger, plattinger og gjerder.

Likevel er det nå flere år siden kommunene sist kontrollerte strandsonen sin. «En systematisk oppfølging er ressurskrevende», sier Hurum kommune om dette.

– Når kommunene sier at en regelmessig kontroll er ressurskrevende, er jeg i tvil om dette regnestykket, nettopp fordi de da kan ta sakene på et tidlig stadium, før tiltaket er ferdigstilt. Jeg tror det fort kan bli billigere for en presset kommune, for eksempel rundt Oslofjorden, å ha disse kontrollene ofte, er Nævras respons på dette.

– En del ulovligheter blir selvsagt anmeldt av tredjeparter, men dette er ikke godt nok for å hindre ulovlig utbygging. Husk at naboer på stranda kan gå sammen om byggetiltak, og nære naboer kan også betenke seg på å rapportere inn naboen som bygger den store, nye plattingen – når han rett etterpå blir invitert til et glass hvitvin nettopp der.

Spør om jurister

Som Dagsavisen opplyste 24. september, var det fram til 2014 en statlig finansiert ordning som innebar at kommunene kunne fra gratis juristbistand i strandsonesaker. Selv om ulovlighetene florerer i strandsonen, valgte regjeringen å avvikle ordningen.

– Vurderingen ved avviklingen av ordningen var at det er mest naturlig at kommunene selv håndterer konkrete juridiske saker for å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Dette er i tråd med at kommunene skal ha et større selvstendig ansvar for arealforvaltningen, uttalte statssekretær Atle Hamar, i Dagsavisens artikkel om dette.

Nævra kan ikke forstå denne argumentasjonen, og har nå sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om jussbistandsordningen, som den ble omtalt som:

«Dette var en ordning som viste seg svært nyttig når ressurssterke utbyggere lot saker gå til retten etter at de hadde oppført bygninger eller innretninger uten nødvendig tillatelse. Mediene har i det siste dokumentert hvor liten adgang allmennheten nå har til strandområder mange steder, og friluftsorganisasjonene har ønsket ordningen gjeninnført. Vil statsråden vurdere gjeninnføring av støtten, eventuelt hvorfor ikke?»

– Hvis han er enig med sin statssekretær som sier at dette ikke er aktuelt, må han svare skikkelig på hvorfor. Det skal bli vanskelig å si nei av faglige grunner, mener Nævra.

– Men statssekretærens nei er kanskje en naturlig konsekvens av den liberaliseringsiveren som denne regjeringen står bak når det gjelder nedbygging av natur. De har hele tida signalisert en større ja-holdning, og de har tatt grep deretter.