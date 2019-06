First House-rådgiveren Jorid J. Nordmelan var forrige uke vararepresentant i fire dager i Ap-kollega Ingvild Kjerkols fravær.

Leder i Trøndelag AUF Håkon Einarsve og leder i Trondheim AUF Gjermund Gorset sier til Adresseavisen at de mener det oppstår en usikkerhet om hvem hun egentlig representerer.

Gorset mener tette bånd mellom politikk og lobby svekker tilliten til de politiske partiene og mener moderpartiet må være ekstra forsiktige.

– Farlig for partiet

– Det er farlig for vår bevegelse, for partiet vårt, at folk har slike dobbeltroller, sier han.

Gorset og Einarsve vil at Ap skal innføre vedtekter som sier at personer som tar høye partiverv eller lar seg bli folkevalgt, ikke bør ha jobber i PR- og lobbybransjen.

Jorid Nordmelan sier til avisen at Gorset og Einarsve står fritt «til å foreslå å begrense demokrati så mye de vil, men at de bør tenke nøye gjennom hvordan et slik regelverk vil slå ut». Hun sier at dette «i praksis også betyr yrkesforbud for advokater og advokatfullmektiger». Nordmelan har offentliggjort kundelisten sin.

PR-oppgjør

Tygve Slagsvold Vedum uttalte tidligere i år at det er uaktuelt å hente folk fra PR-bransjen til en regjering der et Senterparti under hans ledelse er med. Han mener bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes har uttrykt at et tett bånd bransjen og politikere er problematisk.