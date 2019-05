– Dette er veldig alvorlig. Syke folk som får syke barn skal i hvert fall ikke straffes for egen sykdom. SV stemte imot dette. Jeg skal nå stille spørsmål til statsråden og be henne redegjøre for hvor mange som rammes av dette og hva disse menneskene som får syke barn skal leve av, sier Solfrid Lerbrekk, sosialpolitisk talsperson i SV.

Tidligere var det mulig å tjene opp rett til pleiepenger dersom man gikk fra arbeidsavklaringspenger via foreldrepenger til pleiepenger. Det er ikke lenger mulig. Trygdeadvokat Olav Lægreid uttalte til Dagsavisen på fredag at han mener lovendringen, som trådte i kraft 1. januar 2018, må reverseres.

– Lovendringen innebærer at foreldre «brennemerkes» med at de har mottatt AAP, slik at det oppstår en ubegrunnet forskjell mellom foreldre som har alvorlig syke barn. En AAP-mottaker har vel like stor risiko for å få syke barn som alle andre. Rett til pleiepenger oppstår ved barnets sykdom og har ingenting med foreldrenes sykdom eller situasjon å gjøre, sa Lægreid.

Elin Aase som fikk nei på søknaden om pleiepenger da hennes nyfødte barn havnet på intensiven, uttalte seg også om saken.

– Mitt barn ble raskt friskt, men dette angår mange flere enn meg. Tenk på foreldre som har et alvorlig langtidssykt barn og som ikke får pleiepenger – det er ikke greit.

– Vi har ikke hørt noe

Lerbrekk i SV mener det er helt feil at personer som har mottatt AAP ikke lenger har mulighet til å få pleiepenger.

– Arbeidsavklaringspengene er jo kraftig innstrammet. Da skal vel disse syke barna med syke foreldre leve på sosialhjelp når de blir kastet ut av AAP?

Hun viser også til at SV har etterspurt en pleiepengeordning for dem som ikke har opptjente rettigheter, som studenter som får alvorlig syke barn.

– Vi har ikke hørt noen ting siden stortingsvedtaket i fjor, sier Lerbekk.

KrF avventer

KrFs Geir Sigbjørn Toskedal gjør det klart at partiet var imot denne regelendringen.

– Vi har hele tida vært klar på at KrF ikke var en del av flertallet som vedtok disse endringene i 2017. Endringene ble likevel gjennomført med virkning fra 2018. KrF er nå glad for at endringene som ble gjort i AAP-ordningen, skal evalueres, skriver han i en e-post og legger til:

– Det forholdet som nevnes hører naturlig hjemme i en slik evaluering. Vi følger denne saken tett og mottar mange henvendelser med sterke historier. AAP-ordningen er høyt oppe i vår bevissthet. Likevel mener vi det er riktig å avvente en evaluering av alle sider.

