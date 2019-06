Om et par uker er denne stortingssesjonen over for sommeren, og innen den tid skal de 169 representantene vedta sin egen lønnsøkning.

Fastsettelsen av den årlige veksten i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, er formelt lagt til et eksternt utvalg – Stortingets lønnskommisjon.

Kommisjonen foreslår en økning på drøyt 31.000 kroner til stortingsrepresentantene, slik at deres årlige godtgjørelse nå blir på 987.997 kroner. Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse går opp 45.000 kroner, til 1.410.073, og statsministeren godtgjørelse – som for øvrig er lik som stortingspresidentens – øker med vel 55.000 kroner til 1.735.682.

Forslaget fra kommisjonen, som Stortingets presidentskap stiller seg bak, er i tråd med rammene for hovedoppgjøret som endte på 3,2 prosent.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er på tide at stortingsrepresentantene hopper av lønnskarusellen, og kommer til å fremme tre forslag når saken skal opp i Stortinget.

Millionfrys

Rødt har, og SV har en enda lenger tradisjon for det, fremmet motforslag med krav om moderasjon hvert år når stortingsrepresentantene behandler sin egen lønnsøkning – men flertallet har vendt det døve øret til.

Av Rødts tre forslag i år, vil det siste fremmes dersom de to første – som vi kommer tilbake til – blir nedstemt.

– Dersom våre øvrige forslag faller, kommer vi til å fremme et forslag om at presidentskapet må endre retningslinjene for lønnskommisjonen, for å sikre at stortingslønna ikke bikker én million kroner, noe den ellers kommer til å gjøre i løpet av denne stortingsperioden.

– Mener du at godtgjørelsen da skal fryses til evig tid?

– Ja, til evig tid. Eller: Vi kan ta en ny runde på det når hjelpepleierlønna nærmer seg millionen. Men det skjer neppe med det første, sier Moxnes.

– Et fikenblad

De øvrige Rødt-forslagene handler om å binde de folkevalgtes godtgjørelse til grunnbeløpet i folketrygden. Ifølge Rødt kan stortingsrepresentantenes godtgjørelse reguleres til 8G, som for 2019 vil tilsvare 798.864 kroner. Statsrådene bør reguleres til 10G, tilsvarende 998.580 kroner, og statsministeren 14G, tilsvarende 1.398.012 kroner.

– Og vi foreslår at Stortinget avvikler lønnskommisjonen, sier Moxnes.

– Vi på Stortinget har ikke armlengdes avstand til egen lønnsdannelsen når vi uansett vedtar vår egen lønn. Lønnskommisjonen er et fikenblad for at det skal se ut som om vi ikke bestemmer vår egen lønn, men det gjør vi, sier Rødt-lederen.

Som Dagsavisen skrev i går, grep presidentskapet inn og overstyrte lønnskommisjonens innstilling til lønnsøkning for de folkevalgte i fjor.

Det innebærer at Stortinget brøt det grunnleggende prinsippet for opprettelsen av en ekstern lønnskommisjon, nemlig at de folkevalgte skal ha armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

