Vil ekskludere metoo-politikere

– Når vi ser på retningslinjene om seksuell trakassering i Arbeiderpartiet og AUF, mener jeg at man må se på alt. I de grove tilfellene bør man også se på og vurdere om eksklusjon skal være en konsekvens, sier lederen av AUF i Oslo, Agnes Viljugrein.

I desember sendte Aps ungdomsorganisasjon i Oslo, AUF, og ungdomsorganisasjonene til alle de andre partiene på Stortinget brev til sine moderorganisasjoner. Brevet, som først ble omtalt i Aftenposten 11. desember, kom som en reaksjon på KrFs behandling av en varsler i KrFU. Ungdomspartiene krevde i brevet at politikere som trakasserer, skal ekskluderes.

Siden brevet ble sendt, har det kommet varslingssaker i flere av partiene.

Giske-saken

Først gikk Trond Giske av som Ap-nestleder etter at varslere fortalte om uønsket seksuell oppmerksomhet. Avgangen kom etter uker med lekkasjer og meldinger om harde tak innad i partiet.

Oslo AUFs leder står fortsatt ved innholdet i brevet hun var med på å undertegne før jul.

– Det blir viktig å gjennomgå retningslinjene våre for å sikre at vi tar varslere på alvor. Jeg mener vi bør diskutere alt som kan gjøre organisasjonene våre trygge for medlemmene, sier Viljugrein og legger til:

– Samtidig mener jeg det viktigste framover blir hvordan vi forebygger disse hendelsene og hindrer at slike ting skjer.

– Mener dere at Arbeiderpartiet må vurdere å ekskludere Giske?

– Det er det vanskelig for meg å si noe om når jeg ikke kjenner innholdet i det som er varslet.

– Må være strenge

Nicolai Øyen Langfeldt, som leder Oslo Unge Høyre, står også ved ungdomspartienes erklæring. Han mener eksklusjon bør være en ytterste konsekvens for medlemmer og tillitsvalgte i partiene som begår seksuell trakassering.

– Det har vært vårt utgangspunkt. Jeg mener vi må være strenge nok med personer som ikke klarer å oppføre seg, sier Langfeldt.

Onsdag for en uke side gikk Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise av med øyeblikkelig virkning. Det har kommet en rekke varsler mot politikeren, og Høyre-leder Erna Solberg sier: «Opplysningene som kommer inn, er svært alvorlige og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise.»

Langfeldt ønsker ikke å uttale seg om varslingssakene mot Tonning Riise. Han understreker likevel at sakene ikke har vært godt nok håndtert.

– Vi må gå gjennom alle retningslinjer, det har vært vårt utgangspunkt.

Fylkeslederen i Unge Høyre sier de er opptatt av å ta vare på folk som kan ha opplevd negative hendelser.

– Min telefon er påslått hele tida, og vi er tilgjengelige for medlemmer, foreldre og andre som har spørsmål eller noe de vil fortelle, sier han.

Leirstein

Også Fremskrittspartiet har fått varslingssaker å håndtere. Sist uke trakk Ulf Leirstein seg fra sine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann for Frps stortingsgruppe. Det skjedde etter at NRK viderebrakte opplysninger om at Frp-toppen i 2010 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Leirstein skal også ha sendt tekstmeldinger til en kvinne der han foreslo at de to skulle ha trekantsex med en da 15 år gammel gutt.

Fylkesformann Andreas Brännström i Oslo FpU bekrefter at de fortsatt står ved oppropet om at medlemmer som utøver seksuell trakassering, bør ekskluderes.

– Vi står bak oppropet. Men det er hovedorganisasjonen som behandler slike saker, skriver Brännström i en SMS til Dagsavisen.