Av Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

Etter to rapporter, krass kritikk og to kontrollhøringer i Stortinget om viktige deler av regjeringens beredskapsarbeid etter 22. juli-terroren, har kontroll- og konstitusjonskomiteen ennå ikke fått svar på alt de lurer på. Kristelig Folkepartis mann i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, tror det kan bli behov for nok en rapport fra Riksrevisjonen.

– Det tror jeg. Uten at jeg vet hvordan vi skal konkludere, så tror jeg faktisk det vil det være et poeng, sier Grøvan.

– Fordi dere ikke stoler helt på informasjonen dere får fra regjeringen?

– Ja, og fordi at dette har vist seg å ta mer tid, og kreve mer, både økonomisk og kompetansemessig, enn det en hadde forutsett, sier Grøvan til Dagsavisen.

Riksrevisjonen kan på egen kjøl igangsette undersøkelser, eller kontrolletaten kan få oppdrag fra Stortinget.

– Mange faktafeil

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier at han er helt enig med Grøvan i at det er behov for å be Riksrevisjonen om nok en gang å undersøke regjeringens arbeid med deler av beredskapen.

– Er det én ting denne saken har vist, er det at Stortinget er helt avhengig av Riksrevisjonen for å få fakta på bordet om tilstanden på regjeringens beredskapsarbeid, sier Fylkesnes.

– Det er ikke bare Stortinget som trenger flere svar, men også resten av samfunnet. Vi har fått inntrykk fra regjeringen om at de har prioritert sikkerhet høyt. Men det har også kommet mange faktafeil. Fakta om regjeringens beredskapsarbeid er det Riksrevisjonen som har kommet med, sier han.

– Regjeringen har fått et oppdrag

Grøvan viser på sin side til at mandagens høring hadde to hovedpoeng: Regjeringens manglende beredskap, men også den mangelfulle informasjonen til Stortinget.

– Det er to deler av saken, dette henger i hop. Det er klart at de ikke var i mål med beredskapen, og det kom ikke som noen overraskelse, men dette handler også om kommunikasjonen med og forankring i Stortinget. Regjeringen har ikke vært offensive på å legge fram en plan for hvordan de skal nå målene. Det er en viktig del av dette. Regjeringen har fått et oppdrag fra Stortinget, sier Grøvan, som mener regjeringen bør dele informasjon om framdrift oftere og bedre, sier KrF-eren.

– Hvordan har dette gått under radaren, uten at en har klart å diskutere dette på andre tidspunkter enn når Riksrevisjonen legger fram en rapport, spør Grøvan retorisk.

Leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen, slår følge med komitékollegene – men signaliserer et litt lavere tempo:

– Jeg vil ikke konkludere på det i dag, men jeg avviser absolutt ikke at det kan bli behov for det. Jeg synes ikke det er unaturlig at dette er noe Riksrevisjonen uansett følger med på. Nå bør vi avslutte behandlingen av denne rapporten, som tar for seg perioden fram til 31.12.2017, og det er ikke unaturlig at vi i innstillingen sier at Riksrevisjonen skal følge opp.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), og nestleder Svein Harberg (H), er enige i at en ny, lukket høring må til. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Litt raskt

Nestleder i kontrollkomiteen er Høyres Svein Harberg. Også han mener det er naturlig at Riksrevisjonen følger regjeringens arbeid på feltet framover. Men en ny undersøkelse på oppdrag fra Stortinget mener Harberg i så fall bør ligge lenger fram i tid – eksempelvis når politiet etter planen skal være i mål med sikring av egne skjermingsverdige objekter i 2020.

– Jeg skjønner for så vidt at de kan mene dette, sier Harberg om opposisjonspartiene i komiteen.

– Jeg har ingen sterke meninger om dette. Riksrevisjonen er jo vår komités medhjelper til å sjekke ut saker. Men det er litt raskt å konkludere med en ny undersøkelse nå. Nå skal vi ha en lukket høring, og vi skal stille flere spørsmål.

Lukket høring

Etter mandagens lange høringsrunde, bestemte kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag at de vil be om nok en høring, denne gang bak lukkede dører. En del av informasjonen som ble diskutert var gradert, og det kom blant annet fram at bare to av 12 objekter under politi- og justissektoren er godt nok sikret.

Med en ny, lukket høring blir det fjerde gang siden 2017 Stortinget kaller inn justis- og forsvarstopper og en rekke nåværende og tidligere statsråder til høring om såkalt objektsikring.

Beredskapskritikken

* Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

* Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

* Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

* Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

* I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen “svært alvorlig og kritikkverdig».

* Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

* En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

* Kontrollkomiteen har innkalt statsministeren og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer til ny høring om saken mandag 27. august.

* SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit.