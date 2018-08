Innenriks

Av Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

– Omfanget av sikkerhetsrisikoen Per Sandberg har utsatt Norge for er fortsatt uklart.

Det mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Han har stilt spørsmål i Stortinget til statsminister Erna Solberg om fiskeriminister Per Sandbergs Iran-reise, og er slett ikke fornøyd med svaret.

Fylkesnes vil blant annet vite om statsråd Sandberg har brutt andre sikkerhetsregler på sin reise i Iran, som for eksempel å sende e-post fra usikret nettverk.

– Jeg ble ikke noe klokere. Jeg ville vite om han har brutt flere deler av regelverket. Det kom ikke fram i svaret fra statsministeren, sier Fylkesnes til Dagsavisen.

Nå har han fulgt opp med flere spørsmål. Får han ikke svar som tilfredsstiller, vil han ta opp saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Også Terje Aasland (Ap) har stilt statsministeren spørsmål om Sandbergs reise og brudd på sikkerhetsreglene. Heller ikke han er fornøyd med svarene.

– Vi har en statsråd som har brutt reglene med viten og vilje, og som har opptrådt som sin egen sikkerhetsrådgiver. Det er helt vesentlig å få svar på hva slags informasjon som kan ha kommet ut, og om statsministeren kan garantere at dette ikke vil skje igjen, sier Aasland.

«Sikkerhetskultur»

Nylig dro fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på ferietur til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, uten å melde fra til regjeringen eller sikkerhetsmyndigheter. Statsråden tok også med seg sin jobbtelefon, med tilgang til hele saksbehandlingssystemet i departementet.

Fylkesnes mener at statsminister Erna Solberg (H) ikke har håndtert skandalen på en tillitvekkende måte. Han mener hele saken er uttrykk for det han kaller en «generell sikkerhetskultur» i regjeringen.

Han kan ikke se at statsministeren har tatt episoden på alvor.

– Det begynner å bli et mønster her. Sandberg gjør en feil, og blir sint og avvisende. Tida går og mer kommer fram, og da kommer også innrømmelsene. Vi ser det samme med Erna Solberg: Hun begynner med å bagatellisere det hele, så blir hun taus og borte, deretter kommer hun med refs, sier Fylkesnes.

– Det virker som om Solberg er mer opptatt av interne forhold i regjeringen, enn rikets sikkerhet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) synes ikke statsministeren svarer godt nok for sin statsråd Per Sandberg om turen til Iran. Foto: NTB scanpix

Mobilen blir destruert

Både Sandberg og Solberg slår fast at statsråden brøt reglene ved ikke å informere om turen og ved å ta med seg mobiltelefonen, som nå er i Politiets sikkerhetstjenestes (PST) besittelse.

Etter det Dagsavisen erfarer, vil telefonen bli destruert, uansett hva PST finner eller ikke finner ved inspeksjon av Sandbergs telefon.

Før helgen sa statsministeren til VG at det er «litt ulik praksis» når det kommer til mobilbruk.

Ifølge Annet Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste gir PST et generelt råd til alle myndighetspersoner om at hvis en skal til land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, så skal en ikke ta med telefon.

– Iran er et slikt land, akkurat som Kina, sier Aamodt.

I PSTs trusselvurdering for 2018 legges det særlig vekt på forsiktighet i sektorer «innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur».

I en e-post til Dagsavisen opplyser statssekretær Rune Alstadsæter at statsminister Solberg er bortreist og ikke tilgjengelig for et intervju, men viser til svaret statsministeren har sendt Stortinget.

Der skriver hun blant annet «Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise.»

– Statsministeren er tydelig på at hun og regjeringen er opptatt av sikkerhet. Knag Fylkesnes forsøker nå å bruke denne saken til å distrahere fra at beredskap har vært en av regjeringens viktigste prioriteringer. Siden regjeringen tiltrådte har det blitt langt flere politifolk, forsvarsbudsjettene er økt med om lag 24 prosent og det er vedtatt en ny sikkerhetslov, skriver Alstadsæter.

Et spørsmål om tillit

Opposisjonen på Stortinget mener Solberg nå må avklare om hun har tillit til Sandberg som statsråd i sin regjering.

Verken SV eller Ap vil ennå snakke om mistillit. KrF-nestleder Olaug Bollestad skriver i en e-post via partiets kommunikasjonsavdeling at det: «var helt nødvendig at statsministeren tydelig slår fast at Sandberg har brutt regler og rutiner (...). Vi sitter ikke med nok informasjon nå til å si noe mer om hvilke følger dette bør kunne få».

Oppfølgingsspørsmålet «Har KrF tillit til Sandberg som statsråd i Solberg-regjeringen?», blir ikke besvart.

Nærings- og fiskeridepartementet rakk ikke å besvare Dagsavisens henvendelse før avisen gikk i trykken.

Iran-saken

27. juli ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på privat reise i Iran. Nærings- og fiskeridepartementet var ikke kjent med reisen før den norske ambassaden i Iran 16. juli ba om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet.

29. juli ble det kjent at Sandberg var i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Hun har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

30. juli kom Sandberg tilbake til Norge. Han fastholdt at han var i Iran på privat ferie, og at han ikke hadde politiske møter på turen. Ap, SV og Sp varslet at de ønsker at Sandberg skal svare om reisen overfor Stortinget.

31. juli opplyste Statsministerens kontor at Sandberg først orienterte dem om Iran-reisen to dager etter at han kom til landet. Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes. Sandberg bekrefter overfor TV 2 at han og Letnes er kjærester.

1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien. Det strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Telefonen er levert til PST og er nå inndratt. Også da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år, hadde han med mobiltelefon. Solberg sier at hun fortsatt har tillit til sin statsråd, og at det er lov å gjøre feil.

2. august rykket lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, ut og ba Sandberg vurdere sin stilling i partiet, der han er første nestleder. Også stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, har etterlyst konsekvenser av Sandbergs spontantur til Iran.

3. august avviste Letnes i Dagsnytt 18 på NRK at hun har tilknytning til det iranske regimet, og forklarte deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge. Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet.