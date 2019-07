Vi sier vi ønsker å spise mindre av det, og så gjør vi faktisk det

I Sofienbergparken sitter Lars Folven, Miriam Abrahamsen og hunden Lokum og griller grønnsaker og pølser.

– Føler dere kjøttskam?

– Jeg vil ikke kalle det kjøttskam, sier Lars.

– Det handler nok mer om at det har blitt en bevissthet rundt kjøtt, miljø og disse temaene de siste årene. Det er ikke kjøtt som utgjør den største delen av kostholdet lenger.

Fra januar til midten av juni i år har det blitt solgt cirka 668 tonn mindre ferskt kjøtt enn i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 4,1 prosent. Tallene gjelder salg i dagligvarefirmaene Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris og er hentet fra analyseselskapet Nielsen.

Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO har sett den samme nedgangen det siste året.

Kjøttfri mandag

– Kjøttforbruket i Norge har økt gjennom hele 1900-tallet, og spesielt etter 80-tallet og fram til nå, sier Bugge.

– Det interessante nå er at forbruket av rødt kjøtt har stagnert og så hatt en nedgang det siste året.

På tross av denne nedgangen kan Bugge fortelle at det ikke har blitt flere vegetarianere i løpet av de siste 10–15 årene og at prosenten vegetarianere i befolkningen fortsatt er på tre prosent. Nedgangen betyr derfor ikke at flere har blitt vegetarianere.

– Folk bytter ut noe av kjøttet med mer grønnsaker eller har eksempelvis kjøttfri mandag. Disse tingene har hatt en betydning selv om de fleste fortsatt spiser kjøtt.

Biff størst nedgang

Bugge presiserer at nedgangen kun gjelder rødt kjøtt og at kjøtt generelt har hatt en økning de siste fem årene. Hun tror at dette kan ha noe å gjøre med forbrukernes bevissthet.

– Jeg ser at forbrukerne i økende grad er opptatt av skyld når det kommer til mat. Biffen har fått mye av skylden for både helse-, miljø- og klimaproblemer og det pekes også på dårlig dyrevelferd. Noen ting er vanskeligere å putte i handlekurven, og biff er en av dem, sier Bugge.

På tross av dette tror hun ikke at kjøtt kommer til å forsvinne eller at en stor del av oss kommer til å bli vegetarianere.

– På tross av nedgangen, er vi veldig glade i kjøtt. 78 prosent sier at kjøtt er noe de er svært glade i. Langt færre sier det samme om fisk og sjømat, sier Bugge.

Hun tror en forandring likevel vil være at forbrukere i større grad vil blir mer bevisst på hvordan kjøttet blir produsert, av hensyn til dyrene og miljøet.Og at det er noe matprodusentene vil måtte ta hensyn til det. Hun forteller at nordmenn er overraskende flinke til å handle når vi ønsker å endre spisevaner.

– Vi har sett det både med sukker, oppdrettslaks og nå med rødt kjøtt. Vi sier vi ønsker å spise mindre av det, og så gjør vi faktisk det, sier Bugge.

Har blitt mer bevisst

Miriam Abrahamsen i Sofienbergparken har vært vegetarianer siden 2015 og kan fortelle at det først og fremst var miljøsaken som gjorde at hun tok valget om å ikke spise kjøtt.

Abrahamsen sier det tidvis kan være vanskelig å være vegetarianer. Et par ganger i året er hun såkalt fleksitarianer (en som spiser kjøtt og fisk når de er gjester, jour.anm.).

– Det er vanskelig å komme hjem på lille julaften og kreve nøttestek til julemiddagen, sier hun.

Ikke dårlig samvittighet

I Sofienbergparken sitter også en familie og griller. De griller to store oksekoteletter og kan fortelle at de griller ofte, helst så fort det blir sol.

Omar Dakil (11) forteller at han ikke får dårlig samvittighet av å spise kjøtt, da det er helt normalt.

Foreldrene Khulood Attallah og Majed Dakil sier at de handler mest okse og lam, men også kylling og fisk. Laks er en stor favoritt og legges gjerne på grillen.

Dakil har bodd i Norge i 31 år, men han har ikke merket noen stor trendendring i norsk kjøttforbruk.

– Jeg har noen indiske venner, og de er vegetarianere. De er alltid friske, sier han.

Selv vil han fortsette å kjøpe kjøtt.

– Jeg slutter å spise kjøtt den dagen jeg slutter å drikke vann.

Etterlyser vegetartilbud

Bærekraftsansvarlig Per Løberg Eriksen i Coop Norge har sett den samme tendensen hvor salget av rødt kjøtt har stagnert.

– Det henger trolig sammen med den økende trenden hvor folk ønsker en kjøttfri dag, sier Eriksen.

Han kan fortelle at salget at hvitt kjøtt og fisk har hatt en svak, positiv vekst og at produktene de har som er merket som vegetariske, har hatt en sterk vekst.

– Vi ser nå en utvikling hvor kundene også etterspør vegetariske og veganske alternativer i påleggsdisken og opplever følgelig en sterkt vekst for blant annet rødbetsalat med hele 48 prosents økning, sier Eriksen.

