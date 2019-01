– Vi ønsker mer politi til fots, sier mamma Melita Ringvold

Med tiltaket Mortensrudkompis tar beboere grep for å trygge eget nærmiljø, og torsdag denne uke hadde de kickoff med utdeling av refleksvester på Steinbårten skole.

Etter en del negative hendelser i området den siste tiden har beboergruppene Mortensrud manifest og Mortensrud festival tatt initiativ til en gruppe de kaller Mortensrudkompis. Målet er å få flere ut i gatene på kveldstid for å gjøre det triveligere og tryggere å ferdes i nærområdet.

– Dette er et nabolagsinitiativ fordi vi har vært mye utrygge her på Mortensrud, sier Melita Ringvold, som er initiativtaker til Mortensrudkompis.

Utrygge

– Tanken er at vi skal ferdes mer i de mørke områdene, jogge eller gå tur på strekker som ligger øde og litt skjult fra allfarvei slik at det blir vanskeligere å drive med ulovlige aktiviteter der, sier Melita Ringvold. Hun peker på mange uheldige episoder den senere tid, som har bidratt til å sette sitt preg både på de som bor på Mortensrud og hva slags syn andre har på bydelen.

– Utviklingen har skjedd gradvis og vi merker at det bare i løpet av de siste tre år har forholdene blitt forverret. Når skolen blir evakuert tre ganger fordi noen fyrer av fyrverkeri innendørs, når foreldre får beskjed om at det er lurest å holde ungene hjemme, ja da er det gått for langt. Dersom et område der det bor så mange mennesker ikke lenger føles trygt, eller folk føler at de ikke lenger kan bevege seg fritt, da er vi alle tapere, sier Melita Ringvold til Dagsavisen.

Barnefattigdom

Mortensrud og Lofsrudhøgda er skoler som ligger i områder med høy barnefattigdom, og høy andel innvandrerfamilier. Melita Ringvold vet det finnes mange foreldre som ikke engasjerer seg,

– Det er mange religioner og kulturer som skal finne sammen her. Men vi har vært med å sette i gang frivillige tiltak før, laget festival og sett at vi kan få til mye om vi spiller på lag og tar ansvar. Om det finnes foreldre som av ulike årsaker ikke kan eller kvier seg for å stille opp, er ingen tjent med å bare si det og gi opp. Da må vi andre som vil stille opp isteden.

– Det er viktig at de som bor og vokser opp her skal kunne være litt stolte av nabolaget sitt, og ikke bare føle at de kommer fra et problemområde, sier Melita Ringvold.

– Men, er ikke det å trygge et boområde fra kriminalitet en jobb for politiet, og ikke privatpersoner?

– Jo, det er det. Og Mortensrudkompis er kun et lavterskeltilbud der vi samarbeider med forebyggende enhet hos politiet. Det er et godt samarbeid, men vi skulle gjerne ønsket oss mer politi til fots, sier Melita Ringvold.

Definerte roller

Hun får medhold av den pensjonerte politimannen Erik Andersen, også kjent som «politi-imamen» fra den tiden han jobbet med forebyggende politiarbeid i Oslo.

– Det er skremmende at folk opplever så utrygge tilstander på Mortensrud, og der ser vi konsekvensen av nedleggelsen av Holmlia politistasjon. Og det er viktig at foreldre engasjerer seg i den rollen de skal ha. Og det er nettopp dette å være tilstede, observere, gå natteravn og så videre. Men de skal ikke gå inn i farefylte situasjoner, det er politiets oppgave, sier Erik Andersen. Han har tidligere uttalt seg svært kritisk til politireformen, og mener det har bidratt til mindre synlig politi i de områdene der folk bor.

– Men Manglerud har fått 40 personer på forebygging, og jeg vet ikke hva slags planer de har for å få bukt med problemene i bydelen. Men politi til fots er selvfølgelig nødvendig. Å se politifolk som er ute av bilene, og som går rundt og snakker med folk også når det ikke skjer noe, er langt mindre skremmende enn politi som kommer i bil og kun trår ut av bilen iført fullt utstyr først når det skjer noe kriminelt, sier Erik Andersen.

– Det er blitt mye fokus i politiet på sikkerhet og våpen og så videre, og det er også en del av jobben til politiet. Men det vi så den gangen jeg jobbet og som vi vet fortsatt gjelder i dag, det er at man må bruke tid, snakke med folk og på den måten bygge tillit og gjensidig respekt dersom man skal ha noe håp om å få til noe i nærmiljøene, sier Erik Andersen til Dagsavisen.

