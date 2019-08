«Jeg er klar over at Venstre ikke synes å være enig i innholdet».

Det sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse søndag. Hun snakket om at et ekstraordinært landsstyremøte i Frp hadde sagt ja til en skisse til enighet i den betente bompengesaken som Jensen la fram for partiet samme dag.

Nestleder Sylvi Listhaug la til at Frp ikke kom til å gå tilbake til forhandlingsbordet. Den skissen landsstyremøtet hadde stemt ja til, er det endelige forslaget som blir lagt på bordet, sa hun.

Rundt om i landet sitter overraskede Venstre-politikere og lurer på hvilket innhold de ikke skal være enige i. Partiets fylkesledere kjenner innholdet mest fra mediene, og har ikke blitt forelagt noe å ta stilling til.

Holdningen til Arjo van Genderen, fylkesleder i Viken, er typisk for partiets ledende lokalpolitikere:

– Vi forholder oss ikke til denne skissen, det er bare landsstyret i Frp som er blitt enige om den.

– Vi har en avtale

Dagsavisen har vært i kontakt med Venstres fylkesledere rundt om i hele landet, som samtlige sitter i partiets landsstyre.

Ingen av dem har fått forelagt en forhandlingsskisse de kan være enige eller uenige i. Samtlige viser til at regjeringens politikk, også på bompengeområdet, er et resultat av Granavolden-plattformen, som de fire regjeringspartiene Venstre, Høyre, KrF og Frp var enige om senest i januar i år.

– Vi har en avtale, og den holder vi fast ved. Inntil videre er det ikke noe å diskutere, sier Arjo van Genderen i Viken videre.

Petter Toldnæs, leder i Agder Venstre, sier det slik:

– Vi i Venstre kommer til å ta stilling til en eventuell skisse til en løsning når den eventuelt foreligger.

Med andre ord: Virkelighetsforståelsen i Venstre er en ganske annen enn den Frp prøvde å få fram søndag.

– Dårlig grunn

Hva er det egentlig de krangler om? De fire regjeringspartiene ble enige om en felles regjeringsplattform i januar i år, den såkalte Granavolden-plattformen.

Her lå videreføring av de såkalte byvekstavtalene inne som en del av plattformen, og et mål om å oppnå nullvekst i biltrafikken i de store byene.

Har så mye forandret seg på de sju månedene siden partilederne smilte og presenterte regjeringsplattformen?

Nei, mener Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre. Det eneste som har skjedd siden januar, er at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har vokst seg store i deler av landet.

– Frp har fått en konkurrent. Det synes ikke jeg er god nok grunn til å endre den felles plattformen som vi alle fire var enige om for et halvt år siden, sier han.

– En avtale med seg selv

Det ble klart under Frps landsmøte i mai i år at flere utenfor den sentrale partiledelsen ikke lenger ville akseptere at Frp må forsvare en bompengepolitikk som partiet egentlig er motstander av, men som har vært en del av regjeringens politikk i seks år nå.

Et forslag fra partinestor Carl I. Hagen om å betale ned all bompengegjeld med 100 milliarder fra Statens pensjonsfond utland (det såkalte oljefondet) fikk, mot partiledelsens uttalte ønsker, flertall på landsmøtet. Etter den gang har bompengesaken vært et gnagsår for regjeringen. Frp har stadig krevd reforhandling av Granavolden-plattformen.

Men som Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og klima- og miljøminister, sa bare timer etter Frps kunngjøring:

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv.

Styrte lekkasjer

Flere av Venstres fylkesledere viser til det sitatet i samtaler med Dagsavisen. De gir uttrykk for frustrasjon over at Frp kjører et sololøp, og at det skjer med bare noen uker igjen av lokalvalgkampen.

Flere reagerer på det som ser ut som Frp-styrte lekkasjer av innholdet i skissen, og et forsøk på å få Venstre til å sitte igjen med Svarte-Per, som partiet som ikke vil komme til enighet. Roger Granum, fylkesleder i Oppland, sier det slik:

– Jeg har ikke lyst til å spekulere så mye, men jeg har registrert at deler av Frp vil ut av regjeringen. Om dette er noe de har bestemt seg for, ville det jo være fint for dem om noen andre fikk skylda.

Klima viktigere enn bom

Et flertall av fylkeslederne ønsker likevel at Frp skal forbli i regjering.

– Jeg tenker at det ville være dumt. Vi er fire partier som har investert veldig mye i dette samarbeidet. For landets beste bør vi ha litt is i magen og stå sammen om reformene og endringene vi har satt i gang, sier Espen Ophaug i Oslo Venstre.

Problemet er at Venstre og Frp er uenige i problembeskrivelsen. Vi har ingen «bompengekrise», som Frp kaller det, sier en fylkesleder. Vi har en klimakrise. Og viktigere enn at de fire partiene regjerer videre sammen, er hensynet til klima og miljø. Ophaug i Oslo Venstre sier det slik:

– Det eneste jeg er villig til å reforhandle i Granavolden-plattformen, er enda sterkere miljøtiltak.