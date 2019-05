– Vi faller ikke

Det har vært en hektisk uke for Trym Aafløy, førstekandidat i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Bergen. Siden målingen som viste at partiet nå har mer enn hver fjerde velger i byen i ryggen, har han vært i alle kanaler.

Aafløy er trygg på at FNB vil gjøre et godt valg i byen i høst.

– Jeg tror oppslutningen vår vil holde seg. Bompengedebatten er veldig polarisert, og vi er den eneste motpolen til alle de andre. De som nå har bestemt seg i denne saken, kommer ikke til å skifte mening, sier Aafløy til Dagsavisen på telefon fra Bergen.

«En folkebevegelse»

Egentlig skulle dette intervjuet ha funnet sted i Bergen, men det var denne hektiske uka, da. Aafløy mistet telefonen under en bil under et opptak med TV 2 tidligere i uka, og har ikke vært tilgjengelig siden.

Det går i ett, og har gjort det en stund. Allerede da FNB fikk 16,9 prosent like etter at det ble åpnet 15 nye bomstasjoner i Bergen før påske, brukte media ordet «sjokkmåling». Men partiet bare fortsatte veksten, helt til Aafløy denne uka fikk 25,4 prosent oppslutning.

«Ordet sensasjon blir for smått», sa valgekspert Johan Giertsen til Bergens Tidende.

«Vi er blitt en folkebevegelse», sa Trym Aafløy fast overfor samme avis.

Til Dagsavisen sier han at det er knyttet spenning til gruppen som svarer at de ikke vet hvem de vil stemme på, og til de som ikke stemte ved sist valg. Kommer de faktisk til å stemme på FNB, eller vil de sitte hjemme også i år?

Aafløy er optimistisk.

– Jeg er ikke politiker

Som partikollega Morten Klementsen i Alver (på forrige side), mener Aafløy at FNB er en revitalisering av demokratiet.

– Vi har skapt en situasjon der mange føler at det faktisk har noe for seg å stemme ved valget, sier Aafløy.

– Vi har en helt annen innstilling til politikk enn de andre partiene, der politikerne er sosialisert inn i et politisk system, sier han.

Aafløy understreker overfor Dagsavisen at han ikke er politiker.

– Jeg er bare opptatt av hva de som stemmer på meg mener, sier han.

Lover kamp, ikke resultat

Nettopp her ligger noe av suksessen, tror Aafløy. FNBs menn (og noen få kviner) er konsise i språket, og prøver å være konsekvente.

– Vi er klare overfor velgerne. Vi lover ikke resultater, men vi lover at vi skal kjempe, sier han.

FNB har allerede satt spor i norsk politikk. Det er først etter deres stadig bedre målinger i Bergen og omegn at lokalpolitikere i Drammen, Kristiansand og Arendal har satt foten ned for nye bommer, eller utsatt avgjørelsen til etter valget, som tilfellet var i Bergen fredag denne uka.

Aafløy vil ikke karakterisere politikerne som nå snur.

–Når huset brenner, handler det om å komme seg ut fortest mulig, sier han.

– Men jeg tror velgerne gjennomskuer det. De ser at de andre først snur nå, på grunn av vår posisjon. De kan ikke lenger ignorere velgerne.