– Vi er ikke skadeskutt

Innenriks

Opptakten til Arbeiderpartiets ekstraordinære landsstyremøte var preget av murring om Trond Giskes skjebne og den høylytte avgangen til Hans Kristian Amundsen som sekretariatsleder i Aps stortingsgruppe.

Men på en pressekonferanse etter åpningstalen til landsstyret, understrekte Ap-leder Jonas Gahr Støre hva som er partiets fremste hinder for å stable partiet på beina igjen: Å bli stående i stillstand og ikke få dratt oppmerksomheten over på politikk igjen. Noe partilederen er håpefull til at de kan klare.

– Jeg er ikke enig i at vi er et skadeskutt parti, sa partilederen på spørsmål fra VG-kommentator Hanne Skartveit.

– Rettferdig

I talen sin til landsstyremøtet understreket Støre at han mener håndteringen av varslersakene mot Giske har vært rettferdig. Han gjentok at Giske har fått kommet med sin versjon i to møter, og at han har fått tre uker til å gi ytterligere informasjon. Giske har i denne perioden vært sykemeldt, og hans advokater har vært kritisk til at den avgåtte nestlederen etter deres mening ikke har fått komme med skriftlig kontradiksjon. Ifølge Aftenposten mener advokatene at det foreligger «fysiske bevis og vitneutsagn» som peker i en annen retning enn konklusjonene til Ap-ledelsen.

– Kommer det andre bevis skal vi selvsagt se på det, men det endrer ikke vår konklusjon, sa Støre på pressekonferansen.

Støre har som kjent konkludert med at Giske har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

– Kjersti sitter til landsmøtet

Støre avviste også at det er en ukultur i partiet, og at det er en konflikt mellom enkeltpersoner på Aps partikontor på Youngstorget, og Ap på Stortinget. Da Amundsen søndag gjorde det kjent at han slutter i stortingsgruppa, ble dette begrunnet med en fastlåst konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng. Det ville ikke Stenseng kommentere mandag.

Det er under Giske-saken også blitt satt spørsmålstegn ved Stensengs håndtering av varslersakene. Flere av varslerne ønsket først ikke at hun skulle involveres i sakene.

På spørsmål om det er flere i ledende stillinger i Ap som må gå eller eventuelt gjenvelges før det blir ro i partiet, svarte Støre:

– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Det er opp til landsmøtet i Arbeiderpartiet å avgjøre.

Han føler seg sikker på at Stenseng blir sittende til landsmøtet våren 2019.

Støre har tidligere uttalt at Ap fortsetter med en nestleder, og med det slått ned et eventuelt forslag om ekstraordinært landsmøte.

Ro fra Trøndelag?

Sentralstyret i Ap uttalte mandag at det var unaturlig at Giske fortsatte i sentralstyret all den tid han har gått av som nestleder, og at det er i den rollen han har sittet i styret.

Mandag ettermiddag virket det som om at Trøndelag Ap slo seg til ro med det.

– Jeg vil vise til uttalelsen fra sentralstyret, som er en felles opplevelse av situasjonen og veien videre. Det er ikke riktig av meg å gå inn og nyansere den, fordi det nå er viktig å se framover. Trøndelag Arbeiderparti er landets største fylkeslag og en politisk kraft som er viktig for partiet. Vi vinner valg når vi greier å stå fram som et parti for hele landet. Den jobben er i gang, sier sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol fra Trøndelag.

Heller ikke fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Arbeiderparti ser det som naturlig å gå videre med å kjempe for Giskes plass i sentralstyret nå.

– Jeg ser ikke at det er verken naturlig eller mulig å gå videre med den saken nå, sier hun, og legger til at det heller ikke blir aktuelt å reise spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte, til NTB.