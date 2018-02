VG: Norske soldater reddet Strand fra terrorangrepet i Kabul

Innenriks

De norske spesialsoldatene ga CMI-forskeren førstehjelp før de reddet ham ut av det brennende hotellet Intercontinental i Kabul for to uker siden, skriver VG. Det er sjefen for de norske spesialstyrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, som forteller om det dramatiske angrepet til avisen.