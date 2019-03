VG-journalist: – Jeg vet ikke hvorfor hun forteller en annen versjon nå

Av NTB og Jens Marius Sæther

VG-journalist Lars Joakim Skarvøy tar seks måneders permisjon. Han avviser blankt at han har fabrikkert et sitat i den mye omtalte saken rundt Giske-videoen.

VG la onsdag kveld fram sin egen evaluering av hvordan avisens håndterte dekningen av videoen av en dansende Trond Giske.

Onsdag kveld sier journalist Skarvøy til NRK at han ikke håndterte saken på en god måte som journalist.

– Jeg har ansvaret for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakt med medier før. I denne saken, ivaretok jeg ikke Sofie på en god måte. Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har enorm forståelse for at Sofie har opplevd den siste tiden som belastende, sier Skarvøy.

Sofie er kvinnen på den mye omtalte videoen sammen med Trond Giske på Bar Vulkan.

Skarvøy avviser at han har fabrikkert et sitat i saken.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen, sier Skarvøy.

Viser til notatene

Overfor NRK fastholder han at kvinnen er sitert riktig. På spørsmål om han kan dokumentere det, svarer han:

– Jeg kan ikke dokumentere det på noe annen måte enn å vise til de notatene jeg tok den kvelden, og de notatene viser at hun brukte begreper som «litt ubehagelig», «litt ekkel».

Skarvøy er klar på at han presset henne for hardt til å bli en del av saken.

– Jeg gjorde henne ikke godt nok forberedt på den enorme belastningen og oppmerksomheten denne saken utløste med dette sitatet, sier han til NRK.

– Det er ord mot ord

VG har heller ikke funnet grunnlag for å si at avisens reporter fabrikkerte et sitat i Giske-saken.

– Det er ord mot ord. Det er ikke gjort lydbåndopptak av intervjuet, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

Hun har ledet arbeidet med avisens evaluering.

– Det som har understøttet reporterens versjon er at han viser til notatblokka si fra intervjuet. Vårt konklusjon er at det ikke er grunnlag for å si at sitatet er fabrikkert, sier Håndlykken om det mye omtalte sitatet fra kvinnen som ble filmet sammen med Trond Giske på Bar Vulkan.

Kvinnen har fortalt at VG fabrikkerte hennes sitat.

– Vi tror ikke at Sofie lyver og stoler på henne. Det er forskjell på det som er sagt i ord, og det man mener gir et riktig bilde av det som skjedde. Behandlingen av henne som kilde beklager vi, sier Håndlykken.