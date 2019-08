VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten

Onsdag i neste uke er det møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), og på sakslisten står blant annet Sofies klagesak mot VG for deres dekning av dansevideoen på Bar Vulkan i februar, melder Medier24.

Sofie mener avisen har brutt sju punkter i Vær varsom-plakaten. VG gir henne rett i at de har brutt god presseskikk på fem av punktene. Det kommer fram i VGs tilsvar til PFU.

VG er blant annet enig i at de har brutt punkt 3.2 som lyder: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte». I tillegg erkjenner avisen at de har brutt punkt 3.7 som omhandler plikt til å «gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser».

VG avviser at de har utlevert upublisert materiale og Sofies klage på at de ikke har gjort klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Ellers er avisen enig i store deler av Sofies klage.

Granskingsrapport

I mars offentliggjorde VG sin granskingsrapport om saken.

«I rapporten konkluderer vi med at VG sviktet i dekningen av dansevideoen og i håndteringen av Sofie som kilde. Det konkluderes også med at VG skulle ha rettet og beklaget artikkelen på et tidligere tidspunkt. En raskere håndtering ville ha vært riktig overfor både Sofie og Trond Giske», heter det i VGs tilsvar. (NTB)