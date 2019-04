Verge tiltalt for å stjele 200.000 fra eldre mann

Den tiltalte skal ha brukt den vergetrengende mannens bankkort og foretatt en rekke overføringer fra mannens bankkonti uten hans viten.

Les også: Resett.no svartelistet etter Twitter-kampanje

Tiltalen betegner underslaget som grovt på bakgrunn av de betydelige summene og at underslaget har pågått over lengre tid. I tillegg vektlegges det at mannen har begått brudd på en særlig tillit som følger med et verv.

Les også: Over 150 drept i kirke- og hotellandgrep

Saken behandles i Oslo tingrett tirsdag neste uke.