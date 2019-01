Venter på vern

Så langt er 3,2 prosent av arealet innenfor den norske territorialgrensen vernet, ifølge Miljødirektoratet, selv om Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs mål om at 10 prosent av kyst- og havområdene skal vernes innen 2020.

Bare 7 av 36 vernet

I år er det 15 år siden det ble anbefalt å verne 36 områder langs kysten vår. Likevel er bare sju av dem blitt vernet.

Det kan gå både vinter og vår før flere blir vernet, selv om Miljødirektoratet 23. mai i fjor anbefalte vern av sju nye marine områder i Nordland og Troms.

– Verneforslaga er til handsaming i departementet. Avgjersle i desse sakene vil ventelig bli tatt våren 2019, opplyste statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet 23. november, etter at Dagsavisen hadde stilt spørsmål om framdriften i saken.

– Gjenstår fortsatt litt

Men det er ikke bare i Klima- og miljødepartementet at det videre vernearbeidet tar tid.

– Vi jobber nå med tilråding for tre områder i Hordaland og ett område i Finnmark, og vil oversende tilrådning for disse områdene til Klima- og miljødepartementet i løpet av kort tid, opplyste seksjonssjef Knut Fossum i Miljødirektoratet 22. november.

Snart to måneder senere er tilrådningen fremdeles ikke oversendt, fordi «det gjenstår fortsatt litt arbeid».

Sist Miljødirektoratet kom med anbefalinger om nye marine verneområder, i juni og september 2015, drøyde det til juni 2016 før regjeringen fattet vedtak om vern.

– Det virker som om regjeringen ser på havene som usårbare, til tross for at de blir utsatt for ekstremt mye press og stress i form av både plast, forsuring og kjemikalier, konstaterer Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

– Her er det nødvendig med et krafttak. De må speede opp arbeidet, mener han.

I februar i fjor uttalte like fullt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen, at han trodde han «langt på vei» skulle klare å nå vernemålet på 10 prosent innen 2020.

Den økonomiske sonen

Elvestuen viste da til verneprosesser som var igangsatt for 15 av de 29 gjenstående områdene, av de totalt 36 som ble anbefalt vernet i 2004. Siden har altså Miljødirektoratet anbefalt vern av sju av de 29 områdene, uten at regjeringen så langt har fulgt opp dette med et vedtak. – Arbeidet går for sakte og mange prosesser har stanset opp av sendrektighetsgrunner, sier Hermstad.

MDG vil nå forsøke å få fortgang i vernearbeidet ved å fremme forslag om marine verneområder også i den økonomiske sonen, utenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil. Hjemmelen til vern av marine områder begrenser seg i dag til områder innenfor territorialgrensen. Det må dermed en lovendring til for å inkludere den økonomiske sonen.

Både Venstre, Høyre og KrF har tidligere tatt til orde for å inkludere denne sonen, som er på 200 nautiske mil.