Venstre vil heve statlig finansieringsandel fra 50 til 70 prosent på kollektivprosjekter, skriver Aftenbladet. Det vil kunne redusere behovet for bompenger. To måneder etter at Frp-grasrota kom med seks knallharde krav til bompengekutt, står saken uløst internt i regjeringen. Venstre har hittil stått fast på at partiet ikke har noe å gi til Fremskrittspartiet for å løse krisen. Men overfor Stavanger Aftenblad sier nå Venstres parlamentariske nestleder, Abid Q. Raja, at han «med hele Venstre i ryggen» ber regjeringen og Frp bli med på å heve statlig finansieringsandel på større kollektivprosjekter i byene fra 50 til 70 prosent. Dette vil kunne gi et betydelig redusert behov for bompenger.

– Får Venstre det som vi foreslår, reduseres bompengeandelen med 20 prosentpoeng i de mange store milliardprosjektene, og det burde jo Frp støtte oss i, sier Raja.

Mener det vil monne

Å heve den statlige finansieringsandelen koster ifølge avisa rundt 10 milliarder kroner. Raja har ikke klart for seg hvor pengene skal tas fra, men mener forslaget vil monne mye mer enn å slette millioner i bompengegjeld. Samferdselsminister John Georg Dale (Frp) sier at dersom dette utspillet kan tolkes som at Venstre er i ferd med å snu, så er dette gode nyheter.

– Ja, da lover det godt, for da kan vi få større gjennomslag for å kutte bompenger. Vi kan gjøre mer ved å legge mer penger på bordet til infrastruktur og kutte unødige kostnader i en del av prosjektene. Det er mange måter å kutte bompenger på, sier han til avisa. (NTB)