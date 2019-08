Saken er oppdatert

– Vi har foreløpig ingen enighet, men vi er innstilt på å fortsette samtalene. Vi sitter i regjeringen og diskuterer dette som vi diskuterer alle andre spørsmål, sa Elvestuen da han møtte pressen i vandrehallen på Stortinget søndag kveld.

Etter at Frp-leder Siv Jensen hadde fastslått at Frps landsstyre hadde sagt ja til bompengeskissen som var lagt fram, var hun imidlertid klar på at Frp ikke vil forhandle videre.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Det krever enighet fra alle partiene, og den enigheten har vi ikke, sa Elvestuen.

Forholder seg til Granavolden

Elvestuen, som også er klimaminister, gjentok at Venstres prioriteringer er å bedre kollektivtransporten og redusere utslippene.

Han understreket flere ganger at Venstre forholder seg til Granavolden-plattformen.

– Vi må gå videre og finne enighet med samme balanse og med offensiv klima- og miljøpolitikk som i Granavolden-plattformen, sa Elvestuen.

– Realistisk

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til NRK at hun er glad for at Frp har beveget seg siden det forrige landsstyremøtet.

– Det betyr at jeg tror vi har et utgangspunkt der vi kan finne en enighet, og det håper jeg vi klarer å få til, sier hun.

Grande avviser at det er kaos på borgerlig side.

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor TV 2 at det ikke er enighet blant de fire regjeringspartiene om bompengeskissen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Erna Solberg: – Skissen er god

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor TV 2 at det ikke er enighet blant de fire regjeringspartiene om bompengeskissen.

– Nå har partiene hatt en prat, og nå må vi diskutere hva som er årsaken til de forskjellige standpunktene, sier Solberg til kanalen.

Hun legger til at hun synes bompengeskissen er god.

– Vi synes vi la en god skisse på bordet som var god og balansert for både kollektivtrafikken og for å redusere bompenger. Vi får jobbe med disse sakene fremover, sier hun.

Frps landsstyre sa søndag ja til bompengeskissen, men Venstres nestleder Ola Elvestuen opplyste søndag kveld at Venstre ikke synes den er god nok. Venstre har imidlertid åpnet for at de vil forhandle videre.

Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder

Bompengeskissen som ble presentert for Fremskrittspartiets landsstyre søndag, har en samlet ramme på mer enn 20 milliarder kroner over ti år, ifølge VG.

Avisen skriver at dette er hovedpunktene i skissen som ble lagt fram for landsstyret:

* Ti milliarder kroner over ti år for å øke statens andel av finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

* Sju milliarder til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt.

* Fire milliarder kroner til økt satsing på kollektivtrafikken.



Ifølge KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker partiet en løsning som sikrer videre utbygging av kollektivtransport, men som samtidig bidrar til en lavere bompengebelastning. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix



KrFs landsstyre innkalt til telefonmøte

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil orientere KrFs landsstyre om situasjonen rundt bompengeskissen i et telefonmøte klokken 21 søndag kveld.

– Jeg vil orientere om hva som er gjort, og at KrF er innstilt på å bidra til en snarlig løsning, sier Ropstad til VG.

Ifølge Ropstad ønsker KrF en løsning som sikrer videre utbygging av kollektivtransport, men som samtidig bidrar til en lavere bompengebelastning.

Fylkesledere, stortingsgruppen og sentralstyret skal orienteres søndag kveld, skriver Dagbladet.

Ropstad vil ikke kommentere om landsstyret skal ta stilling til bompengeskissen under møtet.

– Det vil jeg ta internt, sier han.

