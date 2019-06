Venstre vil forby pelsimport

– At vi innfører et produksjonsforbud her i Norge, er det første og viktigste steget på vei mot et importforbud, sier partiets landbrukspolitiske talsperson André Skjelstad til NTB.

– Nordmenn flest støtter uansett ikke pelsprodukter, så det vil ikke merkes noe særlig i handelen. Men det er en viktig symbolsk sak som viser at Norge tar dyrevelferd på alvor, legger han til.

Også SV ønsker et forbud mot pelsimport, og Venstre viser til at over 300 merker og kjedebutikker sier eksplisitt nei til pels.

Venstre fremholder at Norge i henhold til EØS-avtalen ikke kan innføre såkalte kvantitative importrestriksjoner eller gjøre vedtak som kan ha virkning som importforbud, men at hensynet til dyrs liv og helse er en mulig unntaksgrunn.

Stortingets næringskomité avgir tirsdag sin innstilling i saken om avviklingen av pelsdyrnæringen, som Venstre fikk gjennomslag for i regjeringsforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF.

Onsdag la de fire partiene fram en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene, som fremdeles er sterkt kritiske til forslaget som nå ligger på bordet. Økt økonomisk ramme, individuell vurdering av gjelden ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til dem over 62 år og økt støtte til riving av byggverk er hovedelementer i pakken.

Det er omkring 170 pelsdyrbruk i Norge, og næringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!