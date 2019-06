Venstre: – Vi forventer at Frp står ved regjeringserklæringen

– Byvekstavtalene er en viktig del av regjeringserklæringen. Byvekstavtalene og satsingen på kollektivtrafikk har gitt renere luft, mindre kø og lavere klimautslipp. Det har gitt bedre byer å leve, bo og jobbe i, sier han i en kommentar til NTB etter Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompengesaken onsdag.

LES OGSÅ: Frp-topp før krisemøte: Akutt situasjon der ute

Han påpeker at Venstre i regjeringsplattformen har fått gjennomslag for en ambisiøs klimapolitikk med et historisk høyt klimamål.

– Vi har fått gjennomslag for en historisk satsing på og utbygging av jernbane og kollektivtrafikk. Vi har femdoblet satsingen på kollektivtrafikk siden 2013 og har i år bevilget 3,7 milliarder kroner til byvekstavtaler og belønningsordningen for kollektivtrafikk i de ni største byene, sier Breivik.

LES OGSÅ: Frp blir passert av Miljøpartiet De Grønne i en partimåling for juni. Samtidig går Folkeaksjonen nei til mer bompenger kraftig fram

Videre understreker han at regjeringserklæringen fastslår fortsatt utbygging av effektive løsninger for kollektivtransport, for gående og syklister i byområdene gjennom etablering av byvekstavtaler og belønningsordninger.