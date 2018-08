Innenriks

Av Jo Moen Bredeveien og Bjørn S. Kristiansen

Nylig avgått Frp-statsråd Per-Willy Amundsen har høstet mye kritikk etter et utspill om at all innvandring fra «muslimske land» bør stanses.

Først et kort tilbakeblikk: «Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig», skrev Amundsen på Facebook i 2011.

Da var han innvandringspolitisk talsperson i Frp. Amundsens krigsretorikk mot muslimer hindret ikke statsminister Erna Solberg (H) i å gjøre ham til justis – og beredskapsminister i desember 2016.

Amundsen ble returnert til Stortinget i januar i år, og 22. juli la han ut en tekst på Facebook der han tok til orde for å stanse all innvandring fra muslimske land: «Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre, samtidig som jeg vil kjempe mot alle forsøk på å begrense ytringsfriheten og voldsutøvelser for å fremme sitt syn – uansett hva det måtte være».

Mediestrategier

Dagsavisen ønsket å intervju både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande – begge statsråder i Solberg-regjeringen – om saken.

Jensen og Grande har håndtert Dagsavisens henvendelser på svært ulike måter – men likevel med en klar strategi.

– Jensen er tilslørende i sin kommunikasjon, sier professor og ekspert i politisk kommunikasjon, Gunn Enli.

Grande ut mot gruppetenkning

Kulturminister Trine Skei Grande skrev et debattinnlegg i Dagbladet i forrige uke. Hun omtalte regjeringen som «vi», men signerte innlegget som «partileder i Venstre», ikke som statsråd.

Innlegget kan leses som et svar på utspillet til Per-Willy Amundsen. Det kan «ikke være slik at din muslimske tro hindrer deg fra å søke asyl i Norge», skrev Skei Grande.

«Å innføre gruppetenkning der folk får behandlet asylsøknaden sin på bakgrunn av at vi ikke ønsker innvandring fra en bestemt religion, er ikke denne regjeringens politikk», skrev Venstre-lederen videre, og « … ved å behandle mennesker som kollektiv i stedet for enkeltindivider, flyttes debatten vekk fra hvem som trenger beskyttelse, til hvilken Gud folk tror på».

Amundsen nevnes aldri med navn.

Departementet viser til Venstre

Dagsavisen kontaktet kulturdepartementet for å stille Skei Grande noen spørsmål, men fikk vite at hun hadde skrevet dette som Venstre-leder, ikke som statsråd, og ble bedt om å kontakte statsråden gjennom partiet.

Jan-Christian Kolstø, statssekretær i kulturdepartementet og medlem i Venstre, svarte slik:

«Hun har ingen videre kommentar utover innlegget som ble sendt. Dette var et innlegg fra Venstre-leder Trine Skei Grande om ulike tema innenfor flyktningspørsmål og asyldebatter som ha gått i flere medier i sommer. For ytterligere kommentar om asyl og flyktningspørsmål vises til Venstres innvandringspolitiske talskvinne».

Vi stilte så følgende spørsmål: Var kronikken et svar til Amundsen?

«Det var én av flere grunner. Det har vært flere debatter om ulike tema innenfor dette feltet i sommer».

Solbergsk parlamentarisme

«Den solbergske parlamentarismen» har blant andre Senterpartiets Marit Arnstad kalt regjeringens linje om å la statsråder uttale seg på vegne av eget parti eller regjeringen fra situasjon til situasjon.

Valgforsker Johannes Bergh forklarer:

– Denne måten å kommunisere på, der man inntar forskjellige roller i ulike sammenhenger, og kan gå ut mot politikken til egen regjering, har kjennetegnet Frp i regjering.

– Det kan ha lagt grunnlaget for at også Venstre ser ut til drive på denne måten – i den ene sammenhengen uttaler statsråden seg på vegne av regjeringen, andre ganger som leder i Venstre, som her. Vi kan jo se for oss at Venstre tenker at dette har Frp gjort lenge – og det fungerer.

– Uheldig for parlamentarismen

– Hva skjer da med vår statsskikk?

– Det er absolutt grunn til å stille spørsmål ved om dette er bra for parlamentarismen. Vårt system bygger på at den som vinner valget danner regjering, og har ansvaret. For parlamentarismen og det demokratiske systemet skaper denne linja uklarhet og forvirring.

– Regjeringens venner mener gjerne at dette begynte under de rødgrønne?

– Det er jeg ikke enig i. Det var noen protester mot egen regjering tidlig i den rødgrønne perioden, som da SV protesterte mot krigen i Afghanistan foran Stortinget. Men det var ikke mange eksempler. SV fikk ansvaret for regjeringens politikk, og tok ansvaret, sier Bergh, som legger til:

– Og de tapte jo på det, partiet ble straffet av velgerne etter åtte år som minste parti i regjeringen. Så det er jo ikke uten grunn at Frp gjør dette.

– Og nå altså Venstre?

– Ja. De kan ha rasjonelle grunner til å gjøre dette. De må svelge mange kameler i regjering, og havner lett i skyggen. Det er ikke irrasjonelt.

– Men det kan skade vår statsskikk?

– Det kan være uheldig for parlamentarismen som system.

