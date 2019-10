Av Kristian Skårdalsmo

Venstrekvinnelaget mener statssekretær Sveinung Rotevatn (V) bør erstatte Trine Skei Grande og overta som partileder i Venstre.

– Styret i Venstrekvinnelaget har spilt inn Sveinung som fremtidig leder og Guri Melby som 1. nestleder. Vi mener de to har kvaliteten som skal til for å løfte Venstre, skriver nestleder Oda Scheel i en tekstmelding til Dagens Næringsliv.

Også Unge Venstre vil bytte ut Grande med Rotevatn, og sette inn Guri Melby som første nestleder:

– Etter en prosess i landsstyret har vi spilt inn Sveinung Rotevatn som partileder og Guri Melby som første nestleder, sier Unge Venstres nestleder Kjersti Konstanse Løfors til NTB.

– Begge har vist at de er tydelige i viktige politiske spørsmål for Venstre, blant annet en offensiv klimapolitikk hvor vi kutter klimagassutslipp raskt, og en human ruspolitikk, sier hun.

Frist til 20. oktober

Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter dessuten i partiets sentralstyre. Også stortingsrepresentant Melby sitter i dag i sentralstyret. Venstre-kvinnene er tydelige på at de ønsker at Rotevatn skal ta over til våren, uavhengig av om nåværende partileder Trine Skei Grande vil fortsette. Dagens partiledelse har frist til 20. oktober med å gi valgkomiteen beskjed om hvorvidt de ønsker gjenvalg eller ikke.

Raja også aktuell

I dag sitter parlamentarisk leder Terje Breivik og klimaminister Ola Elvestuen i ledelsen sammen med Grande. Abid Raja er også sett på som en aktuell kandidat for partiledelsen. Tidligere tirsdag ble det kjent at også Unge Venstre ønsker Rotevatn som ny leder. Saken ble først omtalt av NRK.



– Begge har vist at de er tydelige i viktige politiske spørsmål for Venstre, blant annet en offensiv klimapolitikk hvor vi kutter klimagassutslipp raskt, og en human ruspolitikk, sier hun.

Det er et samlet landsstyre i Unge Venstre som har kommet med sine innspill til valgkomiteen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Sveinung Rotevatn (V). Foto: NTB scanpix

Les også: Regjeringssplittelse om brillestønad – Frp holder fast ved kutt

Frist søndag

Rotevatn ønsker ikke å kommentere Unge Venstres innspill.

– Det er frist for å melde tilbake til valgkomiteen førstkommende søndag, og det skal jeg selvsagt gjøre, skriver han i en sms til NTB.

Venstre-profilen er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter dessuten i partiets sentralstyre. Også stortingsrepresentant Melby sitter i dag i sentralstyret.

Dagens partiledelse har frist til 20. oktober med å gi valgkomiteen beskjed om hvorvidt de ønsker gjenvalg eller ikke.

Leder i Sogn og Fjordane Venstre, Jan Henrik Nygård, stiller seg bak ungdomspartiets forslag, ifølge NRK.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trenger ny retning

Venstres svake resultat i høstens kommune- og fylkestingsvalg har ført til diskusjoner og krav om utskiftninger i partiledelsen. Både Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik er på valg på Venstres landsmøte 19.–20. april neste år.

Unge Venstre ønsker seg et Venstre som er mer tydelig.

– Vi ser at mange velgere oppfatter Venstre som lite tydelige, og at det er vanskelig å se hva som er Venstres prosjekt. Unge Venstre mener vi trenger en ny retning for partiet fremover, sier Løfors.

Grande har ledet partiet siden 2010, mens Elvestuen og Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012. Partilederen varslet allerede valgnatten at hun ønsker gjenvalg, mens ingen av de to nestlederne foreløpig har sagt offentlig om de ønsker gjenvalg eller ikke.