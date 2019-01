Av Ane Børrud, FriFagbevegelse

Henrik Fors er 37 år, sikkerhetskontrollør på Oslo Lufthavn Gardermoen og ansatt hos Nokas Aviation på 13. året. I 2017 tjente han 372.000 kroner. 96.883 kroner av lønna gir ikke pensjonsopptjening. Det vil si om lag en fjerdedel av lønna. Og det er ikke fordi Nokas bryter loven. Tvert om. Nokas følger loven.

De fire unntakene

For å ta pensjonssaken i korthet: Alle bedrifter i privat sektor er pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, med minst 2 prosents oppsparing i året. Men loven har unntak.

Pensjonsopptjeningen starter etter 1 G, som det heter, som er grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er i dag 96.883 kroner. Noe som utgjør 1.938 kroner i tapt pensjonsopptjening i året. Dersom du har en stilling som er lavere enn 20 prosent, om du jobber et sted kortere enn i 12 måneder eller er under 20 år, setter loven ingen krav om at det skal settes av pensjon til deg.

OTP kommer i tillegg til alderspensjon fra Folketrygden og eventuell AFP (avtalefestet pensjon), som ansatte i bedrifter med tariffavtale har.

Et spørsmål om rettferdighet

8. november deltok Henrik Fors i et demonstrasjonstog foran Stortinget, der kravet var: Pensjon fra første krone.

– Det er viktig å stille opp, og det koster så lite. Jo flere vi er, jo bedre er det. Det har en større virkning på politikerne på Stortinget at det står et folkehav utenfor, enn om det står 40 personer, tror han.

Ifølge LO er det en million arbeidstakere i privat sektor som ikke har pensjon fra første krone. Det vil si nesten 40 prosent av alle sysselsatte i landet.

For Fors er det et spørsmål om rettferdighet.

– Jeg visste faktisk ikke at vi ikke tjente opp pensjon på alt vi tjener før denne demonstrasjonen kom på trappene. For meg er pensjon fra første krone et rettferdighetsprinsipp!

Konsekvenser

Han ramser opp konsekvensene av dagens lovgivning.

– At det ikke er pensjonsopptjening på stillinger under 20 prosent, betyr faktisk at en del ansatte hos oss ikke tjener opp pensjon. At de under 20 år ikke skal få tjene opp til pensjon: Teller ikke arbeidskraften deres? I Nokas er det 18 års aldersgrense. Det er mange under 20 år som jobber der. Og at du ikke får pensjon de første 12 månedene ... Du kan jobbe full stilling og ikke tjene opp en krone i pensjon. Det er en helt bisarr ting, mener han.

For ham er det helt naturlig at alle kroner du tjener i lønn skal gi pensjon.

– Det virker som om bedriftene vil dytte pensjonen over på Folketrygden. Hvis bedriften ikke har råd til å betale pensjon, da har den ikke livets rett som bedrift, mener han.

Regjeringen vil fjerne 12-månedersregelen

Det er ikke forbudt å gi pensjon fra første krone i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Ifølge LO er det 400.000 arbeidstakere i privat sektor som har dette i dag.

– Kunne dere ikke tatt dette med arbeidsgiver, da?

– Det er jo prøvd! Men NHO var ikke interessert – de ville ikke snakke om det. Det er synd at partene ikke kan bli enige via lønnsforhandlinger, men at endringer må tvinges fram via Stortinget.

– Det er ikke nok

Etter at partene ikke ble enige om pensjonssaken under hovedoppgjøret i fjor vår, la representanter fra Arbeiderpartiet og SV fram et forslag om å endre loven om obligatorisk tjenestepensjon, slik at de fire hullene tettes, og alle får pensjon fra første krone. Saken skal opp på Stortinget 29. januar.

Rett før jul kom regjeringen med et annet forslag om pensjon: Arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren. Regjeringen vil også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Fors mener det er en god ide å samle alle pensjoner i en konto som følger arbeidstaker hele livet.

– Men hvorfor kan vi ikke betale inn til pensjon på egenhånd også? Høyre og Frp er jo så imot byråkrati. Det hadde blitt mye mindre byråkrati om vi kunne ha satt inn egne penger også, og slapp å ha eventuelle egne pensjonssparinger ved siden av.

At regjeringen vil innføre pensjonsopptjening også de første 12 månedene av et arbeidsforhold, mener vekteren i alle fall er en start.

– Men det er ikke nok, avslutter sikkerhetskontrolløren.