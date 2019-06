Han gikk til frontalangrep på statsminister Erna Solberg (H) da lovforslaget om å avvikle pelsdyrnæringen ble debattert i Stortinget torsdag.

Til tross for løfter om at næringen skulle videreutvikles og bestå, valgte Solberg å gi denne saken som en «morgengave til Venstre» i regjeringsforhandlingene på Jeløya, fremholdt Vedum.

Les også: Regjeringspartiene med nytt pelsdyrforslag

– Da hadde ikke prinsippene om privat eiendomsrett noe mer å si. Da hadde ikke prinsippet om næringsfrihet noen verdi. Fordi det var viktigere enn noensinne for Erna Solberg at hun fortsatt skulle være statsminister, sa Vedum fra Stortingets talerstol.

– Det er fullstendig prinsippløst og et voldsomt angrep på privat eiendomsrett og næringsfrihet. At Høyres representanter i Stortinget da kan stemme for det, strider mot grunntanken i mye av det Høyre påstår de er for, fremholdt Senterpartiets leder.

Han viste til at det har vært en kunnskapsbasert gjennomgang av pelsdyrhold over flere år.

– Så kommer Høyre med revolusjonær politikk over natta, konstaterte han.

Les også: Også Carl I. Hagen vil stemme mot egen regjering i pelsdyrsaken

Også kompensasjonen, som har vært et heftig diskutert tema, ble tatt opp av Vedum. Han anklaget regjeringen for ikke å ha anstendighet nok til å ta regningen for pelsdyrbøndenes offer.

– Det går ikke an å behandle folk på den måten, slo han fast.