Valgforsker: – Sandbergs avgang uheldig for Frp

Innenriks

Av Andreas Løf, NTB

Han beskriver Sandberg som en politiker med en klar appell til Fremskrittspartiets kjernevelgere – velgere han mener partiet er avhengig av for å gjøre det godt.

– Frp har mistet Sandberg i en viktig posisjon. Han har vært en veldig profilert stemme i norsk politikk, så hans avgang kan nok være uheldig for Frp, sier Bergh til NTB.

Han mener saken heller ikke er spesielt heldig for statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen, selv om det at Sandberg trakk seg trolig var den beste løsningen for alle parter.

– Det var en periode der det ikke så ut til at saken skulle få noen løsning, og det kunne fremstå som at man ikke tok nasjonal sikkerhet alvorlig nok. Nasjonal sikkerhet er noe Høyres velgere er opptatt av, og den typen problemer Sandberg har vært involvert i, har vært uheldig for det inntrykket man har av han og regjeringen, sier Bergh.

Les også: Opposisjonen vil ha flere svar etter Sandbergs avgang

– Viktige stemmer

Sandberg er den andre statsråden fra Frp som etter massivt press har gått av på under ett år. Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister i januar.

Begge har fra sine respektive roller i regjeringen kommunisert med velgerne på en annen måte enn partiets øvrige statsråder, mener Bergh.

– Det er to veldig sentrale politikere for Frp som har trukket seg. Begge har hatt sterk appell både innad i partiet og for Frps velgere. En potensiell utfordring for Frp nå er hvis de blir for like Høyre og mister den populistiske stemmen utad, sier valgforskeren.

Partiet kan imidlertid få tilbake litt av denne stemmen hvis Listhaug overtar som nestleder etter Sandberg, mener Bergh.

– Fra Frps perspektiv vil hun være en veldig sterk kandidat som kan opprettholde en tydelig kommunikasjon med Frps velgere. Hun har klart fokus på Frps kjernesaker og representerer det som på en måte har vært suksessformelen til partiet – en opprørsk populistisk retorikk i kombinasjon med det å sitte i regjering, sier han.

Les også: Varsler sikkerhetskjør mot regjeringen

Mister ammunisjon

For opposisjonens del gjør Sandbergs avgang det vanskeligere å angripe regjeringen.

– Det kan hende det kommer fram mer informasjon etter hvert som gjør at saken får en videre utvikling, men det er klart at denne saken har nå fått en slags løsning ved at Sandberg trakk seg, sier Bergh.

– Mistillit mot Sandberg er ikke lenger aktuelt, og opposisjonen har dermed mistet den ammunisjonen, fortsetter han.

(NTB)

Les også: Siv Jensen: Listhaug er en åpenbar nestlederkandidat