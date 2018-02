Valdres-saken: Problematisk fra første dag

Innenriks

Allerede ved innledningen av den 30 dager lange saken i Gjøvik tinghus mandag, oppsto det problemer med avviklingen. Påtalemyndigheten hadde denne gangen tatt høyde for at den tiltalte 46 år gamle moren ikke ville være i stand til å gjennomføre saken på nytt. Den ble avbrutt 25. april i fjor da moren som har diabetes, ble kjørt til sykehus etter å ha fått føling i retten.

Kort etter at aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, begynte å lese tiltalen, brøt moren ut i høy gråt og hiksting. Aktor fortsatte å lese, men en halv time etter at saken begynte, ble den avbrutt.

Hun ble ført ut av rettssalen mens hun holdt et innrammet bilde av datteren, og fulgte etter en pause saken på videooverføring fra et tilstøtende rom.

Kvinnen er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund (13) som ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Dødsårsaken var avmagring.

Valgte å fortsette

Dymbe sa til NTB senere på dagen at han så hendelsen i sammenheng med det de rettsoppnevnte sakkyndige har skrevet i sin erklæring om tiltalte.

– Det er knyttet til hennes personlighet. Det er klart dette er en påkjenning for henne. Det er det ikke noe tvil om. Men det er også knyttet til hennes personlighet, så jeg valgte å fortsette, sa han.

Aktor vil ikke si noe sikkert om rettssaken kan la seg gjennomføre, men han er innforstått med at det kan bli problematisk.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende i en rettssak før, sier han.

Opp til retten

Forsvaret håper hun er i stand til å forklare seg tirsdag og onsdag, slik planen er.

– Den delen er sentral. Det vi har til nå er hennes rettslige forklaring i forbindelse med fengslingen, et lengre politiavhør og forklaringen hun ga i retten forrige gang, sier advokat Aasmund Sandland til NTB. Han forsvarer kvinnen sammen med sin kollega Ann Turid Bugge.

Forklaringen hun avga i retten i fjor ble avspilt etter lunsj og tok opp mye av første rettsdag.

Det er et åpent spørsmål hvorvidt saken kan fortsette om hun ikke er i stand til å forklare seg i den videre saksgangen.

– Retten har et ansvar for å belyse sakens faktum. Jeg tror alle parter har interesse av å stille spørsmål. Det får du i så fall ikke anledning til. Det kan være et problem, sier forsvarsadvokaten.

Dymbe sier det blir opp til retten å vurdere om det som allerede foreligger av hennes forklaring, er tilstrekkelig. Han legger til at dersom det skulle vise seg at hun ikke er i stand til å forklare seg, finnes det en viss åpning i loven for at saken kan fortsette.

Rettssakkyndige

Forsvarerne reagerte på at de to rettsoppnevnte, psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud, ble bedt om å legge fram sin begrunnelse for at de mener det er forsvarlig at 46-åringen gjennomfører rettssaken.

Forsvaret har levert inn i egen sakkyndig erklæring utført av psykolog Atle Austad som konkluderer med at det er uforsvarlig. Den konkluderer med at hun lider av posttraumatisk stresslidelse. Dette avviste Haugerud og Tørrissen som blant annet påpekte at tiltalte var i stand til å gjennomføre en tre timer lang samtale med psykologen.

– Det viser gjennomføringsevne, sa den rutinerte rettspsykiateren.

Bugge mente at Austad burde være til stede selv når de to rettssakkyndige forklarte seg, men dette avviste retten.

Påtalemyndigheten kunne opplyse at Valdres-sakskomplekset nå omfatter i alt 75 personer, både sakkyndige og vitner.

NTB