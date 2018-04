Valdres-saken: Forsvarerne til kraftig angrep på aktoratet

Innenriks

Forsvarerne Ann Turid Bugge og Aasmund Sandland holdt prosedyren på rettssakens siste dag torsdag.

Sandland mener moren ikke kan straffes for dødsfallet til datteren Angelica Heggelund (13), som led av anoreksi.

– Det er ikke resultat av mors manglende omsorg eller manglende helsehjelp. Dødsfallet skyldes en eneste ting: Den mest dødelige sykdommen psykiatrien kjenner, sa han i prosedyren.

Hvis kvinnen likevel kjennes skyldig, mener forsvarer Sandland – med henvisning til andre dommer – at 120 dagers fengsel er en passende straff.

– Jussen særdeles stemoderlig håndtert

Både han og kollega Bugge brukte sterke ord i beskrivelsen av påtalemyndighetens arbeid før rettssaken og aktors prosedyre.

– Jussen og den juridiske biten er etter min mening særdeles stemoderlig håndtert, sa Bugge.

Hun slo fast at dødsfallet til 13-åringen i ei hytte på Beitostølen desember 2015 er et forhold som ikke rammes av norsk lov – etter å ha gått i detalj gjennom det hun mener er feil bruk av paragrafer. Måten tiltalen – som blant annet omfatter grov mishandling – er utformet på, gjør i seg selv at en dom kan oppheves, mener hun.

Fulgte fra et annet rom

Den tiltalte moren fulgte med fra et annet rom, slik hun har gjort mye av tiden. En del dager under den seks uker lange behandlingen har hun ikke vært i rettsbygningen i det hele tatt. Det trakk forsvarer Bugge fram.

– Hun har ikke vært i stand til å ta vare på sitt forsvar, sa forsvareren, som understreker at kvinnen aldri har frasagt seg sin rett til å være til stede.

Den tiltalte moren har i denne omgangen ikke gitt noen forklaring for retten.

– Saken er ikke tilstrekkelig opplyst, sånn er det, konkluderte forsvarer Bugge på dette punktet.

Påstand om fire års fengsel

Onsdag la aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, ned påstand på fire års fengsel, hvorav ett gjøres betinget. Blant annet ba aktor retten legge til grunn at kvinnen har skrevet meldinger til seg selv fra datterens telefon – etter at datteren var død.

Dette ble bestridt av forsvarerne torsdag.

– Når man insinuerer at hun har sendt meldinger til seg selv, har hun en personlighetsforstyrrelse som de sakkyndige ikke har klart å avdekke, sa forsvarer Bugge.

– Da må hun utredes, og da går det inn under tilregnelighetsspørsmålet, fortsatte hun.

De rettsoppnevnte sakkyndige har slått fast at kvinnen er tilregnelig og dermed kan straffes om hun kjennes skyldig.

Saken har gått for Valdres tingrett, men for anledningen var retten satt på Gjøvik. Dom er ventet i midten av mai. (©NTB)

