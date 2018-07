Vadsødrapet: Leter etter droneflyver

Innenriks

Sjåfører som har kamera installert i bilen, og personer som har tatt bilder i sentrum, blir også bedt om å ta kontakt med politiet.

Vet lite

Operasjonsleder Svein Erik Jacobsen sier til Dagsavisen at de foreløpig har lite informasjon om dronen og hvem som har fløyet den.

- Vi har fått melding om at noen har fløyet en drone over Vadsø på lørdag, og vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende, sier han.

Finner ikke våpenet

En 17 år gammel gutt som er siktet i saken, ble avhørt mandag. Han nekter straffskyld.

– Etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet samt med videre sikring og analyse av elektroniske spor. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningsfasen, det er kun fire dager siden hendelsen fant sted, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silja Arvola i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet sier samtidig at de ikke har kommet noe nærmere et motiv for drapet. Drapsvåpenet, som beskrives som en «knivlignende gjenstand», er heller ikke funnet. Det er heller ingen tegn på at det skal være flere gjerningsmenn.