– Vi må bli i stand til og villige til å etterforske, tiltale og straffe dem som er involvert i ulovlig kapitalflyt, inkludert dem som legger til rette for dette, var det krystallklare budskapet til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), under FN-toppmøtet i New York, som har pågått de seneste dagene.

– La meg si dette høyt og tydelig: Det finnes ingen unnskyldning for å ignorere problemet med skitne penger, uttalte han også.

Overfor Dagsavisen understreker Ulstein at også norsk næringsliv må ta den ulovlige kapitalflyten, som bidrar til at utviklingslandene går glipp av tusenvis av milliarder av kroner i skatteinntekter, på høyeste alvor.

Les også: – Fattige land går glipp av enorme skatteinntekter

– Har et stort ansvar

– Norsk næringsliv og næringslivsorganisasjonene har et stort ansvar for å forhindre ulovlig kapitalflyt og skatteunngåelser. Dette gjelder alle sektorer, og særlig finansnæringen, sier Ulstein.

– Regjeringen stiller klare forventninger til alle norske selskap, hjemme og ute, om å følge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, fortsetter utviklingsministeren.

– De dekker et vidt spekter av retningslinjer som ansvarlige selskap forventes å følge, blant annet med hensyn til beskatning. Det innebærer at selskapene ser på etterlevelse av skatteregler som viktige elementer i sine tilsynssystemer og overordnede risikostyringssystemer, og at de bidrar til de offentlige finansene i land de har virksomhet.

I torsdagens utgave av Dagsavisen, tok generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, til orde for flere endringer i skattesystemene både globalt og nasjonalt i Norge, for å stanset ulovlig kapitalflyt og skatteunngåelser. Dette er helt nødvendig for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som å utrydde fattigdom og sult, og stanse klimaendringene, er hans oppfatning.

– Det globale skattesystemet er kaputt, påpekte Høybråten i den anledning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En global utfordring

Slik Ulstein vurderer det, vil det å bekjempe skattejukset også begrense mulighetene for menneskehandlere, terrorister og dem som begår irreversibel miljøkriminalitet.

– Hvordan mener statsråden Norge helt konkret bør angripe problemet med ulovlig kapitalflyt og skatteunngåelser?

– Det er en global utfordring som krever multilaterale løsninger, svarer Ulstein.

– Det krever at vi bygger tette bånd mellom forvaltningsinstitusjoner, rettsinstanser og sivilsamfunn. De som er hardest rammet er de som er mest sårbare i utgangspunktet, og derfor er dette også en viktig del av Norges utviklingspolitikk, påpeker Ulstein videre.

– Vi må tilrettelegge for at nye internasjonale avtaler også fungerer for verdens fattigste land, derfor arbeider Norge for at utviklingsland skal få økt deltakelse i normative fora gjennom OECD og FN. Vi bruker vår posisjon i FN til å fremme en felles forståelse av hvor alvorlig dette problemet er og på å foreslå hvordan vi kan bekjempe dette. Dette var jeg svært tydelig på i innlegget jeg holdt på høynivåmøtet i FN.