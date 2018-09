Utsetter utsettelse av Viken: – Uansvarlig av Ap

Innenriks

Forslaget om å fryse Viken-prosessen kan tidligst behandles om en måned.

Formaliteter og protokoll hindret tirsdag flertallet i fellesnemnda i Viken å legge arbeidet på is i påvente av Stortinget behandling i høst. Forslaget skal i stedet sendes til administrasjonen for en utredning og legges fram til debatt neste gang fellesnemnda møtes 8. oktober.

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV – som lå an til å få tilslutning fra Ap og MDG og dermed flertall i fellesnemnda, ble avvist av et mindretall fordi det ikke var oppført på saklisten.

– Arbeiderpartiet har i dag gått i bresjen for å stanse arbeidet i fellesnemnda for Viken. Konsekvensen av å legge ned arbeidet kan være store, og vi kan ikke behandle slikt over bordet. Derfor har jeg i dag sagt at konsekvensene av en slik stans må utredes, av hensyn til de ansatte i fylkeskommunen, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus i en pressemelding hun har sendt ut i fellesskap med Venstre og KrF.

LES OGSÅ: Slår alarm om kompetanseflukt

Gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Solveig Schytz, mener at Arbeiderpartiet driver et spill:

– Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet fortsatt er imot etablering av Viken, men jeg er overrasket over hvor uansvarlig de har opptrådt i denne prosessen. Jeg hadde trodd at Arbeiderpartiet ville være opptatt av å ivareta de ansattes interesser og ikke var med på forslag som vil føre de ansattes fremtid i stor usikkerhet. Venstre er opptatt av at etableringen av Viken gir mange nye muligheter for utvikling av hele regionen og for bedre tjenester til innbyggerne, sier Schytz.

Varaordfører Lars Salvesen fra Kristelig Folkeparti er enig, og mener at fellesnemnda må fortsette sitt arbeid, og ser frem til at regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver i oktober:

– Omkampenes tid er forbi. Vi er i gang med å bygge om tre fylker til én region, og det arbeidet bør ikke stanse på grunn av Arbeiderpartiets spill. Det er fattet to stortingsvedtak som skal gjennomføres. Så ser jeg frem til at regjeringen konkretiserer hvilke nye oppgaver som skal tilfalle de nye regionene, avslutter Salvesen.

Les også: Regjeringens ekspertrapport om fylkenes oppgaver får slakt

Fylkesordfører Solli mener også at KrFs avklaring i NRKs Politisk kvarter i dag viser at det ikke er behov for et slikt vedtak

– Kjell Ingolf Ropstad viste tydelig i Politisk Kvarter at KrF står bak regionreformen, og at strukturen er vedtatt. Det setter jeg pris på, og det viser at det eneste rette er at vi fortsetter arbeidet med Viken, sier Solli (H).

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), er ikke enig i fremstillingen fra mindretallet.

– At Høyre mener Ap er uansvarlig får stå for deres regning. Ap er imot tvangssammenslåinger, og nå når FrP og KrF er utydelige om de faktisk støtter tvangssammenslåinger av de tre fylkene, vil vi avvente Stortingets behandling av forslag om å oppheve Viken-vedtaket, før fellesnemda i Viken gjør flere vedtak som hefter den nye fylkeskommunen, sier Ryberg til Dagsavisen.