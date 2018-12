I stevningen ber 18-åringens advokat Javeed Shah om at hans klient vernes mot retur, melder NRK.

18-åringen ble i Høyesterett i september dømt til ti måneders fengsel for å ha satt ut en hjemmelaget, eksplosiv innretning på Grønland i Oslo 8. april i fjor. Søndag skrev Nettavisen at Justisdepartementet vil utvise den russiske statsborgeren.

I vedtaket heter det at «PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål.»

Advokat Shah mener imidlertid at det ikke vil være trygt for hans klient å sendes tilbake til hjemlandet.

– Han risikerer å bli torturert hvis han sendes tilbake til Russland, og utsendelsesvedtaket er ikke godt nok dokumentert, sier Shah.

Han sier hendelsen er blitt fremstilt som en terroraksjon i russiske medier, og understreker at dette ble moderert i det norske rettssystemet. Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente den da 17 år gamle gutten hadde til hensikt å detonere sprengladningen, men at den hadde lite skadepotensial.

PST vurderer det imidlertid som sannsynlig at 18-åringen i fremtiden vil komme til å begå «lignende, og mer alvorlige handlinger enn det han ble pågrepet for», og at han flere ganger er observert sammen med sentrale personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo. PST mener russeren «har Norge i sitt fiendebilde».

18-åringen er nå internert på Trandum inntil domstolene har ferdigbehandlet saken, noe Shah reagerer på. Han mener forholdene er så dårlige at han oppfordrer til ny varetektsfengsling. (NTB)