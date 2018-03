– Utøya-overlevende gråter over blomsterstøtten

Innenriks

Dette sier Helén Ingrid Andreassen, aktiv i Oslo Ap og overlevende etter Utøya-terroren. Fredag kveld gikk hun ut på Twitter og fortalte om hvordan Utøya-overlevende reagerer med fortvilelse over blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug.

Det var en serie Facebook-grupper som organiserte blomsterhyllesten, flere av dem med innvandringskritisk innhold. «Slå ring om Norge», som tok initiativet, er en høyreekstrem gruppe som oppfordrer til vold, skriver VG. I gruppa finner man innlegg som blant annet gir Arbeiderpartiet skylda for Utøya-terroren («ABB er et ektefødt barn av Arbeiderpartiet»), skriver at Jonas Gahr Støre «må ta ansvaret for det blodtørstige hatet de har pisket opp» mot Sylvi Listhaug, og karakteriserer Erna Solberg som «en landssviker». Siden har slagordet «Steng grensen. Stopp integreringen. Send dem hjem. Gjør Norge norsk igjen», og foreslår at blant annet at «Asylsøkere bør DNA-testes, GPS-merkes og interneres i arbeidsleire».

Rasistiske grupper

Fredag mottok Sylvi Listhaug hundrevis av blomsterbuketter til sitt kontor, der blant andre NRK ble nektet å stille kritiske spørsmål.

– Det gjør vondt å se hvordan Sylvi Listhaug skryter av blomstene hun har fått. Dette viser at unnskyldningen hennes ikke var verd noen ting, når hun tar imot blomster fra rasistiske Facebook-grupperinger, og skryter av det på Facebook og i mediene, sier Helen Ingrid Andreassen.



Eksempel fra siden «Slå ring om Norge».

Gråter

– Så får hun det til å virke som det er hun som har hatt en tøff uke. Hun har åpenbart ikke engang prøvd å forestille seg hvor tøft vi har hatt det den siste uka. I kveld har folk som overlevde Utøya ringt til meg og grått på telefonen, sier Andreassen.

Helen Ingrid Andreassen representerte Utøya-overlevende på NRKs Debatten torsdag kveld, der hun fikk en unnskyldning fra Jan Tore Sanner.

– Jeg oppfattet Jan Tore Sanners unnskyldning som genuin, det var fint å møte ham. Men det betyr ikke så mye når Erna Solberg dagen etter går ut og sier at det er Jonas Gahr Støre er problemet. Det ser ikke ut til at retorikken fra regjeringen har endret seg.

– Vi som overlevde Utøya, reagerer fordi det viser en mangel på forståelse for hva debatten den siste uka har handlet om. Mange pustet lettet ut i går, etter NRK Debatten, og trodde vi nå var på vei over i en ny tid med en annen retorikk. Så går det knapt en dag før vi er tilbake til at Sylvi Listhaug skryter av at hun har fått blomster, fra grupper som sprer høyreekstremt hat.

Hat

– Selv har jeg vært veldig lei meg, og jeg har vært redd. Fordi Sylvi Listhaug som landets justisminister nører opp under hatet som førte til 22. juli, og regjeringen ikke tar høyreekstremt hat på alvor. Jeg mener regjeringen virker mer opptatt av å tilfredsstille ytterliggående kjernevelgere enn å ta vare på befolkningen, sier Andreassen.

Også Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng reagerte etter blomsteraksjonen, i et innlegg på sin Facebook-side, melder NTB. «Jeg er skremt over det som regelrett er hat, rasisme og drapstrusler som florerer i enkelte fora. Et eksempel er siden «Slå ring om Norge», som har nær 40.000 følgere på Facebook. Her spres rasistisk propaganda og det oppfordres til drap mot ledende politikere fra flere partier», skriver Stenseng.

Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen har understreket overfor bl.a Aftenposten at blomstene kommer fra vanlige folk, og at bare et fåtall av blomstene de har mottatt kan spores til aksjoner i innvandringskritiske miljøer.

