Av Marius Helge Larsen og Bibiana Piene

De to siste årene har Rødt opplevd en nærmest eksplosiv økning fra 3.000 til nesten 8.000 medlemmer. En undersøkelse partiet har gjort, viser at stadig flere av de nye medlemmene er folk som har meldt seg ut av Arbeiderpartiet.

– Jeg tror kampen mot at Norge skulle underlegge seg Acer, EUs energiunion, åpnet øynene for mange Ap-velgere og medlemmer. Jeg reiste rundt på Vestlandet på den tiden og besøkte blant annet Hydros smelteverk på Sunndalsøra. Det kokte jo på fabrikkgulvene. Folk var rasende på at Ap – mot LOs vilje – gikk sammen med de borgerlige for å vedta dette.

– Den saken åpnet mange dører for Rødt, inn på arbeidsplasser, ikke minst i industrien, og er nok grunnen til at mange har gått fra Ap til oss, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Henter fagorganiserte

Samtidig har partiet også tatt en jafs av Aps kanskje viktigste allierte, nemlig fagbevegelsen.

– Vi får veldig mange medlemmer som er tillitsvalgte. Både unge og eldre. Det handler ikke primært om Rødt. Det handler om hva som skjer i arbeidslivet, hva som skjer med sosial dumping, og at altfor få partier står for en kraftfull politikk på dette området, sier Moxnes.

Også kampen mot kommersialisering av velferden har stor sprengkraft blant de over 300.000 medlemmene i LOs største forbund, Fagforbundet, mener Rødt-lederen.

– De er fly forbannet på at penger tas ut av velferden og at de betaler prisen med kutt i pensjon og lønn. Vi vet at Aps velgere i overveiende grad er mot profitt i velferden, men de ser at Ap er uklare på dette området, sier Moxnes, som har styrket båndene til fagbevegelsen ved å inngå samarbeidsavtaler med forbund i kommuner og fylker over hele landet.

– Trekkhund

I valget vil partiet stille lister i 139 kommuner, nesten dobbelt så mange som for fire år siden. Målet er 4 prosents oppslutning og 200 representanter i landets kommune- og fylkesstyrer.

– Vi skal bli regjeringens mest slagkraftige motstander, sier Moxnes, som lister opp fem prioriterte områder: Minske forskjellene, motvirke fattigdom, bekjempe kommersialisering av velferd og sette tak på topplønninger i kommunene.

Slik håper Moxnes å kunne øke Rødts gjennomslag, også ut over dem som velger å stemme på dem.

– Vi er ikke lenger bare en vaktbikkje, men også en trekkhund som går foran og får andre partier med oss. Vi er regjeringens tydeligste motstander, men også et friskt alternativ til Arbeiderpartiet, sier han.

– Ingen eier velgerne

Moxnes ser ingen betenkeligheter ved å kapre velgere fra et Ap på defensiven, som fortsatt ligger nede for telling på meningsmålingene.

– Ingen partier eier velgerne. De går der de er mest enig. Og jeg er glad for hver eneste velger vi får jeg, om det så er fra Arbeiderpartiet, Frp eller sofaen, sier Moxnes.

– Men er det uheldig for venstresiden om dere tar for mange velgere fra Ap?

– Det heldige for venstresiden er at Rødt havner over sperregrensen. Hvis Rødt får 3,9 prosent i 2021 og to på Stortinget, kan det fortsatt bli «Erna-velde». Får vi 4,1 og åtte-ti på Stortinget, da er sannsynligheten for nytt flertall og ny politikk veldig mye større, sier Moxnes.