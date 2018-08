Innenriks

– Det er svært uheldig at norske borgere som representerer sivilt samfunn har blitt nektet innreise til Israel og Palestina. Flere likesinnede land opplever samme utfordringer for sine borgere, svarer utenriksministeren på spørsmålet fra Petter Eide (SV).

Tidligere denne måneden skulle en gruppe norske ungdommer på studietur til Israel og Palestina, arrangert av Palestinakomiteen. Turen ble imidlertid kansellert da ungdommene fikk beskjed av den israelske ambassadøren, Raphael Schutz, at de ikke fikk slippe inn i Israel.

«Agenter for hat»

I brevet fra ambassadøren het det blant annet at Palestinakomiteen er «et ekstremt negativt og destruktivt element» og «en agent for hat» som nekter det jødiske folk retten til selvbestemmelse.

– Dette er rent tøv. Vårt formål er at folk skal få se situasjonen med egne øyne og slik kunne ta et kvalifisert standpunkt, sa leder for komiteen Kathrine Jensen til NTB.

Palestinakomiteen i Norge har i en årrekke arrangert studieturer til Midtøsten, i all hovedsak til Vestbredden, med det formål å gi deltakerne innblikk i palestinernes situasjon.

– Indoktrineringstur

Ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden forsvarte avgjørelsen og mente det ikke var snakk om en studietur, men en ren indoktrineringstur.

– Israel har rett, i likhet med alle land, til å nekte innreise til folk som ønsker å skade landet, sa Poraz til NTB.

Søreide er enig med Poraz i at Israel har rett til å regulere hvem som slipper inn på deres territorium.

– Dette gjelder også personer som skal videre til Palestina. Dette innebærer at norske myndigheter har begrensede muligheter til å påvirke beslutninger om innreise for norske borgere som fattes av israelske myndigheter, skriver utenriksministeren i tilsvaret. (NTB)