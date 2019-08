Utenlandske pengespillselskap tapte søksmål mot Norge

Av Helle Høiness

Dermed får selskapet ikke lov til å fortsette virksomheten som mellommann for å utbetale gevinster til spillere i Norge.

Selskapet gikk til sak mot staten og Kulturdepartementet i juni. Saken gikk i Oslo tingrett og gjaldt det såkalte betalingsforbudet til utenlandske spillselskaper.

Ifølge dommen hadde Kulturdepartementet rett til å stoppe Entercash.

Malta-eid

Det Malta-registrerte selskapet Entercash har spesialisert seg på å være mellommann og utbetale gevinster fra utenlandske pengespillselskaper.

Kulturdepartementet strammet inn forbudet tidligere i vår. Dermed var det ikke mulig for selskaper som Entercash å operere som mellommann. Det er blant annet dette vedtaket som selskapet mente var ulovlig og gikk til sak.

Med på søksmålet har de hatt spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association. Bak denne organisasjonen står en rekke av Europas mektigste spillselskaper, som Betsson Group og Kindred Group, som eier Unibet.

Tre nye saker

Fredagens dom er første i en rekke saker etter at private pengespillselskaper har økt presset mot Norge.

Bare statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (trav og galopp) har lov til å drive pengespill i Norge.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten sier at alle sakene berører pengespill og ulike deler av reguleringen i Norge.

– Vi ser at pengespillindustrien nå i flere søksmål utfordrer enerettsmodellen og andre sentrale deler av den norske pengespillreguleringen. Det er de i sin fulle rett til å gjøre, men staten ser disse søksmålene som et uttrykk for at pengespillreguleringen treffer, sier Schei, som er statens prosessfullmektig i alle tre sakene.

Travel høst

Neste rettssak starter i Oslo tingrett 23. september. Norsk Lotteri AS har gått til sak mot Norge for avslag på å drive pengespill.

Måneden etter starter rettssaken der Trannel International Ltd har saksøkt Norge for vedtak som er gjort at Lotteritilsynet. Trannel er eid av Kindred. Trannel står også som eier av blant annet Unibet.

Den tredje rettssaken er knyttet til deler av søksmålet fra Entercash som ble tatt ut av den opprinnelige rettssaken som fikk sin dom fredag.