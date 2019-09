Flere hunder er allerede døde etter å ha blitt smittet av sykdommen, skriver AniCura på sine nettsider.

Minst seks dødsfall står trolig i sammenheng med smitten, som ifølge veterinærkjeden viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast, samt rask forverret allmenntilstand. Mange hunder skal være lagt inn med liknende symptomer, melder AniCura.

Veterinærkjeden anbefaler alle hundeeiere å være obs på smitte, særlig hvis man har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo. De hundene som foreløpig er blitt smittet, har ifølge AniCura oppholdt seg i Ila-dalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen.

I en periode fremover bør hundeeiere også holde hundene sine unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med andre hunder, lyder rådet fra AniCura.

– Hvis det er tegn til blodig diaré eller oppkast hos en ellers frisk hund, ville jeg tatt kontakt med veterinær. Jeg ville ikke sett det an lenger enn et par timer, sier veterinær Sasja Rygg til Aftenposten.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

AniCura skriver på sine nettsider at de ikke kjenner til om sykdommen skyldes et virus eller en bakterie, men at de undersøker prøver for å finne ut hvilket smittestoff det er snakk om.