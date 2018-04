Innenriks

Handelskonflikten mellom USA og Kina beskrives av utenlandske medier, som det største handelsoppgjøret siden andre verdenskrig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) følger nå tett konsekvensene konflikten kan få for Norge. De kan bli mange:

– Dette bekymrer bedrifter, og berører arbeidsplasser over hele landet. Dette gjelder ikke bare i oslogryta, men hjørnesteinsbedrifter i norske lokalsamfunn fra nord til sør, sier næringsminister til Dagsavisen.

Bekymra næringer

Fredag kom det nye tolltrusler fra USA mot Kina. Utspillet om å sette opp tollen på kinesiske varer verdt opptil 150 milliarder dollar, har ikke akkurat lagt noen demper på konflikten som startet før påske.

Da innførte USA 25 prosent toll på stål og 10 prosents toll på aluminium både fra Kina og en rekke andre land, blant andre Norge.

Om konflikten fortsetter, og eskalerer, kan flere næringer bli rammet.

– Alle som selger varene sine til utlandet er nervøse nå. Og de er ikke bekymret for inntjeningen sin. De er bekymret for arbeidsplassene, sier Isaksen.

Det gjelder også maritim næring og rederiene våre som skal frakte disse varene, og er sårbare for selv små nedganger i verdensøkonomien, forklarer han.

Innvirkning på oljefondet

Så selv om vår eksport av stål og aluminium til USA er på skarve 0,2 prosent, kan også Norsk økonomi bli rammet av handelskonflikten.

– Verdensøkonomien blir i ulage. Du får raskt fallende børser, og det kan igjen få innvirkning på verdien på statens pensjonsfond. Det mer alvorlige er at dette undergraver hele det multilaterale handelssystemet, forklarer Eriksen Søreide.

Hele situasjonen skaper en uheldig usikkerhet rundt rammene for frihandelen, mener hun.

– Det verste for en eksportbedrift i et lite land med en åpen økonomi, er å oppleve at det du har basert alle investeringer og arbeidsplasser på, er i spill. Du vet ikke hva som er rundt neste sving, sier hun.

Utenriksministeren understreker at Norge ikke har noen tradisjon for å svare på handelsutspill med motgrep.

– Men det er klart at vi nå hele tida må se an situasjonen, og hva som er nødvendig å gjøre. Akkurat nå er vi ikke der at det er aktuelt.

Kan svekke USAs posisjon

Norge jobber nå tett opp mot amerikanske myndigheter for å begrense skadevirkningene.

– Både fra ambassaden vår i Washington D.C og fra utenriksdepartementet jobber vi med dette. Jeg snakket selv med USAs handelsminister Wilbur Ross for et par dager siden, opplyser utenriksministeren.

Nå reiser også den amerikanske ambassadøren til Norge hjem for å snakke med amerikanske myndigheter om situasjonen, forteller hun.

– Han har som representant for USA egeninteresse i å fortelle den amerikanske administrasjonen at dette er en spesiell situasjon å være i, for å si det pent.

Konflikten vil fort ramme USA selv, mener de to. Og ikke bare økonomisk.

– USA har jo vært garantisten for en liberal verdensorden. Dette er noe som i verste fall setter USAs posisjon som den garantisten, i fare, sier Isaksen.

Uro i EU

Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet hadde et møte med representanter fra Norsk Industri og NHO på torsdag for å drøfte situasjonen for norske stålprodusenter.

– Det som er skummelt nå er spiralen dette kan sette i gang, sier næringsministeren og utdyper:

– Kan det komme toll på flere varer? Kan motsvaret til EU ramme oss?

Det industrien i Norge nå er bekymret for er hva som skjer om USA iverksetter dette permanent. Mange selskaper i land verden over vil da slite med å få solgt sin stål til USA, og vil fort kunne vende til EU som marked.

– Da blir EU nervøse og må vurdere om også de skal sette opp tollbarrierene. Da er dette plutselig en større problemstilling for Norge, fordi vi er en del av EUs marked, men ikke tollbarrieren til EU. Da blir norske produsenter bekymret for om de kan komme til å møte tollbarriere i Europa også, sier Isaksen.

Samtidig som Norge jobber opp mot USA holder de like tett kontakt med EU og EUs handelskommissær Cecilia Malmström. Fredag sendte også regjeringen ut en oppfordring til produsenter av stålprodukter om å melde inn informasjon om sin virksomhet til EU-kommisjonen.

– For hvis vi opplever at EU innfører beskyttelsestiltak, så kan vi få en helt annen situasjon. 80 prosent av eksporten vår går til EU, også mesteparten av vår stål- og aluminiumseksport, sier Eriksen Søreide.

