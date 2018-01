Unge Høyre-leder: Rykter om Tonning Riise kan ha blitt tolket som en del av en maktkamp

Innenriks

Av NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Etter at Riise trakk seg forrige onsdag, har partiet mottatt 15 varsler om seksuell trakassering. Ti av dem gjelder Riise.

Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, kjempet med tårene da hun på en pressekonferanse tirsdag ba om unnskyldning for å ha sviktet varslerne.

– Det som har kommet fram de siste dagene, er helt sjokkerende. Jeg er utrolig lei meg for at vi ikke gjorde mer på et tidligere tidspunkt for å forhindre flere fra å bli utsatt for dette, sa Bruflot.

Både Bruflot og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier partiet har sviktet og at de beklager på det sterkeste.

– Forsto ikke

– Det var ikke fordi vi lukket øynene, men fordi vi ikke fulgte opp konkrete varsler og fordi ingen på det tidspunktet forsto fullt ut hva som egentlig foregikk, sa Bruflot. Hun frykter nå at hun i perioden som første nestleder siden 2014 har fått høre om hendelser som hun ikke tok tilstrekkelig på alvor.

– Jeg håper og tror ikke at jeg har hørt om episoder som jeg burde undersøkt. Men hele denne saken har skapt en grunnleggende tvil hos meg som gjør at jeg ikke tør garantere det, sa hun med gråten i halsen.

Bruflot står fast på at hun ikke var kjent med innholdet i varslersakene før det kom fram i mediene. Blant annet er hun sjokkert over saken som er fortalt i Aftenposten, hvor Riise i 2014 skal ha hatt seksuell omgang med en 16 år gammel svært beruset jente på et fylkesårsmøte.

Hun sier Riise tidligere er konfrontert med forskjellige rykter, men konfrontasjonen førte ikke til at hun og resten av sentralstyret forsto hva som foregikk.

Sjekket ikke

Men hun erkjenner også at det foregikk en maktkamp i Unge Høyre i perioden som kan ha vært medvirkende til at rykter om Riise ble avfeid som nettopp tomme rykter. Blant annet viser hun til en episode før landsmøtet i 2016, hvor flere mente det var naturlig at Bruflot selv utfordret ham som leder i ungdomspartiet. Den gang fikk hun kjennskap til at det sirkulerte falsk informasjon som skal ha hatt til hensikt å sverte Riise.

– Jeg er redd at det har gjort at jeg ikke sjekket mer når det gjaldt andre rykter. Jeg kan ha tolket rykter som at de ikke var sanne. Noen vil nok mene at det kan ha vært naivt, dumt og blindt, og det har det nok vært, erkjente hun.

De siste dagene er det kommet fram at flere i ungdomspartiet i lengre tid har ment det var problemer med partilederen. Ifølge Aftenposten skal ett av fylkeslagene ha bedt eksplisitt om at Riise ikke skulle komme på besøkt til dem.

– Ja, det er et sterkt signal som vi burde fulgt opp bedre, sier Bruflot på spørsmål om dette ikke burde utløst varsellamper hos sentralstyret.

Skrev ikke noe ned

Generalsekretær John-Ragnar Aarset sier mange har hatt spørsmål de siste dagene om hvem som har visst, hvem som burde tatt ansvar og hvorfor varslene ikke nådde fram. Han mener det skyldes informasjon i slike saker ikke er blitt skrevet ned.

– Vi har ikke skjønt omfanget og innholdet i varslene. Og mange med ansvar har ikke gjort nok, sier han.

Tidligere generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, sier tirsdag til VG at han varslet tidligere generalsekretær Lars Arne Ryssdal om en alvorlig episode i 2014. Varslingen skjedde ifølge Wand ansikt til ansikt inne på Ryssdals kontor. Men Ryssdal skal ha forklart at han ikke har hørt om saken.

Aarseth mener mangelen på skriftlige nedtegnelser gjør det vanskelig å finne svar på hvor det har sviktet.

– Vi får aldri fasiten. Vi må erkjenne at vi har vært redd for den type informasjon og ikke har skrevet ting ned. Derfor får vi situasjoner hvor noen mener at de har sagt fra, mens andre sier de ikke har hørt, sier han.

Partiorganisasjonen har ikke vært i kontakt med politiet i forbindelse med varslingssakene, men sørger for at varslerne får juridisk bistand. I tillegg får de tilbud om helsehjelp og psykolog, ifølge Aarset.

For å sikre at varslerne blir ivaretatt i fremtiden, vil Unge Høyre opprette to stillinger med egne kontaktpersoner utenfor organisasjonen og sørge for at terskelen for å varsle er så lav som mulig. Partiet vil også innføre rutiner for å få dokumentert og skrevet ned varslene.