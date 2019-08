Undersøkelse: Nesten sju av ti mener kommunene ikke tar godt nok vare på de eldre

Én av fem (19 prosent) svarer ja på spørsmålet om eldre blir tatt godt vare på i kommunene. 12 prosent svarer vet ikke. I aldersgruppen 40 til 49 år svarer 72 prosent nei. Blant dem over 60 år svarer 66 prosent nei.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for ABC Nyheter.

– Dette er en veldig tydelig tilbakemelding om at folk er misfornøyde med eldreomsorgen og stiller krav til forbedringer. Det overrasker meg ikke, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, til avisen. Hun legger til at mange erfarer at tjenestene ikke er som man bør forvente.

Les også: – Deprimerende at bompenger engasjerer mer enn sykehus

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) mener at tallene er dystre. Hun sier mange kommuner dessverre velger å nedprioritere eldreomsorgen.

– I Oslo, med Arbeiderpartiet i spissen, har man lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden 2015, skriver hun i en epost til ABC Nyheter.

Toppe mener effektiviseringen av sykehusene er én av årsakene til at kommunene sliter. Hun etterlyser en stor og grundig debatt om eldretjenestene.

– Kommunene blir sisteinstansen som skal fikse effektiviseringen av helsetjenestene. Vi har foreslått å få en grundig evaluering av samhandlingsreformen. Det er en systemfeil som går utover eldreomsorgen spesielt, sier Toppe.

Les også: – En kvinne jeg møtte kan ikke engang bevege seg ut av senga og bort til vinduet uten hjelp