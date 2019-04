Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Støtte til FNs atomvåpenforbud seiler opp som et stridstema på Arbeiderpartiets landsmøte. AUF og en rekke fylkeslag ønsker at møtet skal gå inn for at Norge skal signere FN-traktaten om et forbud.

De har velgerne i ryggen, skal man tro en spørreundersøkelse Norsk Folkehjelp har fått utført. Den viser at 85 prosent av Arbeiderpartiets velgere mener Norge bør undertegne FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen. Bare 3 prosent av partiets velgere svarer nei på spørsmålet, ifølge undersøkelsen som er utført av Respons Analyse.

Hele 9 av 10 av Ap-velgerne som støtter forbudet, svarer ja på spørsmålet om Norge bør undertegne traktaten selv om det blir det første NATO-landet som gjør det.

– Resultatene fra denne spørreundersøkelsen er en klar marsjordre til Arbeiderpartiets ledelse. Med den nødvendige vilje samt gode evner til dialog kan Norge gå foran i NATO, slik at alliansen blir en sterk, global aktør for kjernefysisk nedrustning, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

– Demokratisk underskudd

Totalt mener 78 prosent av velgerne, uansett partitilhørighet, at Norge bør signere forbudet, ifølge undersøkelsen.

– Det er et demokratisk underskudd i norsk atomvåpenpolitikk, konkluderer generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Så sent som i mars stilte Ap seg på samme side som regjeringspartiene i Stortinget og stemte imot undertegning av forbudet. Westhrin mener at partiet har et stort ansvar for Norges atomvåpenpolitikk, og viser til at den rødgrønne regjeringen var med å starte prosessen som endte med et forbud i FN i 2017.

– Nå nøler Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiets ledelse, for nå kommer den vanskelige fasen som handler om å skape aksept i NATO for at Norge ikke lenger vil beskyttes med atomvåpen. Heldigvis ser det ut til at grasrota og ungdommen i Arbeiderpartiet er i ferd med å reise seg, sier Westhrin.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil skape ustabilitet

Arbeiderpartiets ledelse støtter regjeringens linje: Å signere FN-traktaten vil være et brudd med NATO-samarbeidet. Alliansen forbeholder seg retten til å ha atomvåpen så lenge andre land også har det. I Europa er det Frankrike, Storbritannia og Russland som har atomvåpen, påpeker Aps utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt.

– Problemet med dette forbudet er at her legger man opp til at enkelte land ensidig skal kvitte seg med atomvåpen. Det kan potensielt være ganske farlig, føre til ustabilitet og få mindre trykk på den type nedrustning som virket på 90-tallet, nemlig gjensidig og balansert nedrustning, sier hun til NRK.

– Vil ta tid

AUF-nestleder Astrid Hoem mener imidlertid at det ikke er noen motsetning mellom å signere forbudet og samtidig jobbe for nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen.

– Vi er klare på at det kan ta tid før man klarer å ratifisere forbudet, men mener at Norge skal gå i front med å signere, sier hun. Hun påpeker at FN-traktaten blir en del av internasjonal rett i 2019.

Norsk Folkehjelps undersøkelse viser at støtten til at Norge skal signere avtalen er størst blant de rødgrønne velgerne (88 prosent) og sentrumsvelgerne (80 prosent). Oppslutningen er lavest blant Høyre og Frps velgere, men selv blant disse vil 67 prosent at Norge skal undertegne avtalen. Bare 18 prosent av dem svarer klart nei.