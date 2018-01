Innenriks

I dag er 54-åringen fra Elverum i Hedmark blant dem som demonstrerer utenfor Stortinget for Norges ulver, som har blitt 16 færre i løpet av den intensive jakten i ulvesonen siden 1. januar.

På det meste har om lag 150 jegere vært ute samtidig.

– Overdrivelser og eventyr

Også i Tromsø, Stavanger, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim, Bergen og Helsinki vil NOAH - for dyrs rettigheter, mobilisere for ulven.

«Vi kan ikke akseptere at truede arter slaktes ned», er budskapet.

Samtidig har NOAH lansert filmen «Ulvens gode naboer» hvor 12 personer som alle bor innenfor ulvesonen, forteller om et problemfritt forhold til ulven. Blant dem er det både småbarnsforeldre og hundeeiere. Jahnsen er en av de 12.

– Jeg er ikke medlem av NOAH. Jeg er med i filmen fordi jeg er med i debatten om ulv på Facebook, og fordi jeg ble spurt. Jeg føler at noen må si fra om ulvemotstandernes store overdrivelser og eventyr, sier Jahnsen.

Hester og hunder

Hun flyttet til Elverum i 2012, og bor nå «midt ute i skogen» i Letjennareviret. Der driver hun med oppdrett av islandshester og hunder.

– Jeg bor på et småbruk hvor de tidligere drev med storfe. Hestene går på et område som er gjerdet inne med sauenetting, og også hundene går løse på den inngjerdede eiendommen, forteller hun.

– Ser du noe til ulvene?

– Det er vanlig med ulvespor oppe i veien her, og i april 2015 var det et par som hoppet over gjerdet og ruslet over beitet til hestene. Da slapp jeg løs vokterhunden min. Ulvene tittet på den før de gikk videre.

– Vokterhunden?

– Ja, jeg har en vokterhund som passer på hestene. Jeg vil jo ikke at det skal skje dem noe. Den viktigste jobben vokterhunden har, er å bjeffe. Jeg tror det virker forebyggende. Jeg så ikke noen spor etter ulv på beitene i fjor vinter.

– Ville det ikke vært enklere å drive med oppdrett av hest og hund uten ulv i skogen?

– Det ville vært rart hvis jeg først frivillig hadde flyttet til et område med ulv, for deretter å si at jeg ikke vil ha ulv her.

– I filmen til NOAH sier du at ingen ulver i ulvesonen bør skytes. Hvorfor mener du det?

– Utenfor ulvesonen får vi finne oss i at det felles ulv, men når de har satt av et område til ulven, gir det ingen mening at det jaktes på den der, før vi har en bedre situasjon med tanke på innavl.

– Hvorfor trenger vi ulv?

– Det er sånn naturen er ment å være. Ulvene holder hjortedyrbestanden frisk ved å ta ut de dyrene som skranter.

Flest ulvevenner

Også mange andre er positive til ulven, påpeker NOAHS leder, Siri Martinsen.

– Blant dem som lever nær ulven er det 13 prosent som misliker ulven sterkt, mens det er 35 prosent som liker ulven godt. Til sammen er det 76 prosent i områder med ulv som ikke har noe imot ulven. Det viser en rapport Norsk institutt for naturforskning la fram i fjor, forteller hun.

– Hvorfor har dere laget filmen «Ulvens gode naboer»?

– Fordi det er et veldig skjevt bilde som kommer fram i mediene, nærmest en kopi av Senterpartiets politikk, at folk utenfor Oslo ikke vil ha ulv, selv om forskningen sier det stikk motsatte, svarer Martinsen.

Emte Jahnsens erfaring er at det også er en hel del ulvetilhengerne i ulvekommunen Elverum.

– Mange sier til meg at de er positive til ulv når jeg snakker med dem på tomannshånd. Men de ønsker ikke å stå fram med dette.

Den som ser NOAH-filmen skjønner hvorfor. Her forteller en ulvetilhenger både om skudd mot boligen og fysiske angrep. Andre forteller om sjikane, trusler og utfrysing.

– Ulvemotstandere er ofte truende mot dem som er for ulv. De ønsker ikke å dele elgen med ulven, forteller Jahnsen om sine Facebook-erfaringer.

– Problemet er at de som er for ulv usynliggjøres i den offentlige samtalen. Nå gir vi dem en stemme med filmen vår, sier Siri Martinsen.