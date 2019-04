I NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen jobber med en mulig hjemhenting av foreldreløse barn med norsk tilknytning fra IS-områdene.

– Vi konsentrerer oss om de som er foreldreløse i første omgang, og så forsøker vi å få oversikt over alle som er der. Vi må først ha oversikt over om de er norske ved å DNA-teste. Vi kan ikke hente ut barn som skal vise seg å være noen andres barn, og så returnere dem. Dette er en voldsomt vanskelig situasjon, sier Solberg.

– Folk er rystet

Saken har vakt reaksjoner hos de andre regjeringspartiene.

KrF har sagt seg fornøyd med at foreldreløse barn prioriteres i første omgang, men har tidligere slått fast at de ønsker å få alle barn av norske IS-foreldre hjem til Norge.

Men Frps og Erna Solbergs tidligere justisminister Per Wlly Amundsen tar til kraftig motmæle mot sin tidligere sjef.

Han mener det er svært uklokt og skuffende av Solberg å åpne for å hente barn av IS-krigere til Norge.

– Seier til KrF

Amundsen sier han forstår statsministerens vanskelige situasjon med å forsøke å forene en firepartiregjering med svært ulikt syn på saken. KrF og Venstre jobber sterkt for å få barna og mødrene hjem. Amundsen sier han tolker Solbergs utspill som en hånd ut til KrF, som har landsmøte i helgen.

– Det kan selges inn som en seier for KrF, som har engasjert seg sterkt i saken, sier Amundsen.

– Men dette er viktige saker for Frp, og jeg mener man bør ta hensyn til det nest største partiet i regjeringen, sier han.

– Hvor stor sprengkraft har denne saken når det gjelder regjeringssamarbeidet fremover?

– Det handler ene og alene om hvordan saken blir håndtert, sier Amundsen.

Amundsen, som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sier han har fått en rekke SMS-er med sterke reaksjoner fra folk i partiet etter Solbergs signaler.

– Folk er rystet, sier han til NTB.

«Selvskading»

I et intervju med Aftenposten forrige uke brukte Amundsen begrepet «selvskading» om det å hente barna og mødrene som har bodd i IS-områder til Norge. Amundsen mener det blir svært vanskelig å begrense hentingen til foreldreløse barn som Solberg nå åpner for.

– Min frykt er at man åpner en dør som det blir veldig vanskelig å lukke. Barna kan brukes som anker for familiegjenforening. I verste fall kan dette være billetten for IS-krigere til Norge, sier Amundsen.

– Stinker

Venstres Abid Raja har en klar melding regjeringspartneren Frp og spesielt Amundsen.

– Babyer og barn som ikke engang har fått pottetrening ennå, er ikke terrorister og farlige. Retorikken til den avgåtte justisministeren derimot, den stinker det av, sier han i en melding.

Solberg sier imidlertid at regjeringen er enige om at man ikke ønsker barnas foreldre tilbake til Norge.

– Det er en stor bekymring for barna, det er regjeringen enig om. Men vi er også enige om at vi ikke vil at barna skal kunne brukes til at IS-krigere kommer seg til Norge, sier hun til VG.