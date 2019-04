UD: – Vi vil ha Frode Berg hjem til Norge

– Vi jobber på ulike måter for å ivareta hans interesser på best mulig måte. Norske myndigheter ønsker at Frode Berg skal komme tilbake til Norge, sier fungerende kommunikasjonssjef Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

Frode Berg ble tirsdag dømt til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva. UD har ingen kommentar til selve dommen, men sier at saken er svært krevende.

– Vi forstår at dette er en påkjenning for dem som står ham nær, sier Lunde, som understreker at Norge vil forsette å yte konsulær bistand til den pensjonerte grenseinspektøren.

Bergs forsvarere varslet tirsdag at en søknad om benådning vil bli sendt så snart dommen er rettskraftig.

– Hva gjør dere dersom benådningssøknaden blir avslått?

– Det kan jeg ikke kommentere. Men så lenge han sitter fengslet, er det vår oppgave å bistå ham på best mulig måte, sier Lunde.

