Uavhengig Leirstein kan bli kampfly-joker

Anskaffelsen av Forsvarets 52 nye F-35-kampfly ligger an til å bli dyrere enn først antatt, og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ønsker å ta ekstrakostnadene til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Der håper han på å få støtte fra minst to komitémedlemmer for å kunne åpne sak, samt sende en rekke spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om flykostnadene.

Nå åpner uavhengig stortingsrepresentant Ulf Leirstein for en egen kampflyhøring, og han sier det er sannsynlig at han vil støtte Fylkesnes' forslag.

– Jeg har ikke fått sett spørsmålene ennå. Tar stilling til det på tirsdag før komitémøte. Men saken er av stor viktighet, så ser for meg både spørsmål og egen høring om dette, skriver Leirstein i en SMS til Klassekampen.

SV er også avhengig av støtte fra Senterpartiet for å sette i gang kampflyhøring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Til avisa sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete (Sp) at hun i utgangspunktet er positiv til SVs forslag, men at hun må diskutere det internt i stortingsgruppa først.

Ifølge Bergens Tidenes beregninger vil kostnadene knyttet til anskaffelsen av nye kampfly øke med 16 milliarder kroner sammenlignet med hva som lå til grunn i 2012. Forsvarsministeren har imidlertid bestridt dette regnestykket, men tidligere innrømmet at kostnadsprognosene ser dårlige ut, og at de ligger rundt 8 milliarder kroner over styringsmålet.