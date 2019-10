Tyrkia: – Har tatt kontroll over syrisk grenseby

– Byen Ras al-Ain, øst for Eufrat, er under kontroll, skriver det tyrkiske forsvarsdepartementet på Twitter lørdag.

Dette avvises imidlertid av den kurdisk-dominerte SDF-militsen, som kjemper mot de tyrkiske styrkene nord i Syria. Byen gjør fortsatt motstand, og kamper pågår, opplyser en kilde i SDF.

En journalist fra nyhetsbyrået AFP, som befinner seg i området, sier tyrkiske soldater og allierte opprørere har gått inn i byen. Men ifølge reporteren har de foreløpig ikke full kontroll over den.

Les også: – Nobelprisen kan gjøre det vanskeligere å få fred

Trumps tilbaketrekning

Tyrkia begynte sin offensiv onsdag etter at USAs president Donald Trump brått bestemte seg for å trekke tilbake amerikanske soldater i grenseområdene nordøst i Syria.

Tyrkiske soldater rykket inn i den kurdisk-kontrollerte delen av Nord-Syria og havnet raskt i kamp med den kurdisk-dominerte militsgruppa SDF. Den har kjempet sammen med USA og spilt en avgjørende rolle i bekjempelsen av den ekstreme islamistgruppa IS.

Regjeringen i Tyrkia anser imidlertid de kurdiske krigerne i SDF som terrorister med forbindelser til den væpnede kurdiske gruppa PKK i Tyrkia.

Nær ved amerikansk base

Utenfor byen Kobani gjennomførte tyrkiske styrker fredag et artilleriangrep like i nærheten av en amerikansk observasjonspost.

En eksplosjon ble utløst et par hundre meter fra basen, ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon. Departementet advarer om at amerikanske styrker vil forsvare seg umiddelbart hvis de utsettes for aggresjon.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar understreker at det ikke ble løsnet skudd mot den amerikanske observasjonsposten. Artilleriangrepet ble angivelig stanset etter at de tyrkiske styrkene ble kontaktet av amerikanerne.

Les også: – Det er ikke lenger gitt at man kan stole på USA

Sivile drept

Hvor mange som så langt er drept i den tyrkiske offensiven, er uklart. Tyrkia hevder å ha drept flere hundre kurdiske krigere, mens SDF opplyser at de har mistet 22 personer i kampene.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at ti sivile ble drept i tyrkiske fly- og artilleriangrep ved byene Ras al-Ain, Tell Abyad og Qamishli. Det samlede antallet drepte sivile skal være 28.

På den tyrkiske siden av grensa er angivelig 17 sivile blitt drept. FN opplyser at om lag 100.000 mennesker i Nord-Syria er blitt fordrevet fra sine hjem som følge av kampene.